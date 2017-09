Caballero ve de "extrema gravedad" que la no Xunta no interviniese las navieras pese a vender 8.000 billetes

El alcalde de Vigo exigió ayer "responsabilidades políticas" a la conselleira de Medio Ambiente por reconocer en el Parlamento que hubo días en los que Cíes llegó a sobrepasar los 8.000 visitantes, cuatro veces el tope máximo autorizado en el Parque Nacional. "Es una intolerable negligencia, un hecho de extrema gravedad y una temeridad en términos medioambientales", censuró Abel Caballero ayer por la mañana.

El regidor hi0zo extensible la responsabilidad al presidente de la Xunta por no actuar contra Beatriz Mato ni los responsables del parque. "La Xunta no hizo nada. No intervino a esas empresas en cuanto lo supo, no paralizó la emisión de billetes ni puso inspectores al saberlo", lamentó tras escuchar las explicaciones de la conselleira en la Cámara gallega. La tildó como "una pésima" gestora por no impedir el desembarco de tantas personas "que pudieron degradar las Cíes con su presencia". "¿Acaso por ser candidata por A Coruña tiene bula?", inquirió el alcalde a Feijóo.