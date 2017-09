Peinador recupera en solo tres años la mitad de los pasajeros que perdió desde el histórico 2007

Peinador ha resurgido de las cenizas en las que casi quedó tras años con las manos atadas luchando contra las subvenciones a aerolíneas en Lavacolla y Sá Carneiro. Pero el aeropuerto vigués no se ha levantado de cualquier forma; lo ha hecho de manera espectacular. Histórica. Y fue casualmente desde el mismo momento en el que se le "permitió" jugar con las mismas ayudas que el resto. Apoyos que, en el caso de Vigo, han salido en exclusiva del Concello y, también este año, de la Diputación de Pontevedra. Gracias a ellos, y también a la mejora económica, ha conseguido ganar casi 350.000 pasajeros en apenas tres años. Es la mitad de los que perdió desde su histórico 2007, cuando tocó techo con 1,4 millones.

El camino no ha sido fácil y en él se ha llegado a perder la conexión internacional por excelencia de Galicia durante una década y que llegó a mover más de 100.000 viajeros anuales: París de Air France. La pista olívica ha logrado ahora alcanzar la barrera psicológica del millón de usuarios anual, pero todavía le queda la ardua tarea de consolidar rutas. Varios han sido los factores que han permitido al área de Vigo "recuperar" su aeropuerto:

| Ryanair. La resurrección de Peinador tiene a día de hoy dos nombres propios: Concello de Vigo y Ryanair. Las cifras hablan por sí solas. En 2013 el aeropuerto tocó fondo: 678.720 pasajeros. Tres años más tarde, el gobierno local consiguió captar a la low cost europea por excelencia. La entrada de la irlandesa en Vigo con un vuelo diario a Barcelona y enlaces a Bolonia, Dublín, Milán y Edimburgo marcó el punto de inflexión. Las cifras hablan por sí mismas: de los casi 350.000 viajeros que ganó el aeropuerto desde su ejercicio más crítico, más de 200.000 son suyos. Pero Ryanair no solo sirvió para engordar estadísticas. Con ella se consiguió dar respuesta a la histórica demanda de tener al menos dos vuelos diarios a Barcelona (Vueling, la otra compañía que explota la ruta, no los ofrecía). También contribuyó a que se rebajaran las tarifas entre la ciudad olívica y Condal. Sus cinco rutas son un éxito. Mes a mes cosechan ocupaciones medias de más del 90% en aparatos de 189 plazas.

| TAP Express. La aerolínea lusa fue una incorporación de última hora. Nadie la esperaba. Llegó a Vigo en 2016 sin apoyo público alguno para unir Peinador con Lisboa con un vuelo diario. Arrancó de forma modesta, pero a día de hoy logra ocupaciones medias por encima del 80% e incluso, en agosto, del 90%. Es ya el vuelo de TAP con más demanda del noroeste español, por encima de los históricos de A Coruña y Asturias. Aportar casi 30.000 pasajeros anuales.

| Iberia y Air Europa. El pulmón del aeropuerto, Madrid, depende de estas dos aerolíneas. La época de vacas flacas fue muy dura. Pero no solo la crisis económica lastró la ruta hasta perder la mitad de su pasaje anual. También lo hicieron las subvenciones públicas en otros aeropuertos. Fue el caso de la del anterior gobierno local de A Coruña (PP) a Air Europa para que volara entre Alvedro y Madrid. La aerolínea se llevó sus aviones grandes para el norte y dejó en Vigo los polémicos y pequeños turbohélices. La conexión cayó hasta 440.000 viajeros anuales (en su mejor año rondó el millón). Pero con la mejora de la situación económica ambas compañías han vuelto a apostar de forma firme por Peinador. Iberia cogiendo el testigo de su filial Iberia Express, aumentando frecuencias, unificando los horarios, rebajando tarifas (aunque no en al nivel que se demanda desde las fuerzas vivas de la ciudad) y enviando cada vez más aviones de 200 plazas, los mayores de su flota de corto radio. Air Europa, por su parte, no solo no ha vuelto a traer turbohélices a Vigo, sino que, como adelantó este periódico, este mismo mes recuperará la mejor operativa que tuvo a lo largo de su historia en Peinador: cuatro aviones en cada sentido todos los días de la semana. Entre 2013 y 2017 la conexión con Madrid creció en 126.000 viajeros.

| Air Nostrum. La filial regional de Iberia es a día de hoy la compañía de Peinador con más rutas directas: 12. De ellas, solo una, Bilbao, opera sin apoyo público alguno. El Concello le adjudicó en 2015 y por tres años un convenio de 2,9 millones para volar a París, Londres, Roma, Alicante, Sevilla, Málaga, Gran Canaria y Menorca. La Diputación sumó este año otros 700.000, también por tres años, para Mallorca, Ibiza y Valencia. Pero pese a este espectacular abanico de destinos, su aporte a Peinador, al menos en el plano estadístico, está siendo testimonial. Todas sus rutas (incluida la vasca) apenas suman 48.000 viajeros en los últimos doce meses. Son poco más, por ejemplo, que la suma de solo dos de las internacionales de Ryanair. Y es que el acuerdo se cerró para que operara sólo durante las semanas centrales del verano.