Fomento certifica que el tráfico a O Morrazo podrá utilizar todos los carriles de Rande

El Ministerio de Fomento ha despejado las dudas surgidas en O Morrazo en torno a cómo será la circulación en el Puente de Rande tras su ampliación con la construcción del tercer carril exterior que, en un principio, se pensaba que era de uso obligado para el tráfico de esta comarca. Fomento garantiza que los conductores que circulen desde O Morrazo en sentido a Vigo y viceversa podrán elegir, al comienzo del puente, la doble opción de circular por los carriles centrales actuales o por el nuevo lateral exterior de la ampliación. Aclara que este carril lateral sí será exclusivo para el tráfico de O Morrazo, pero eso no quiere decir que sea de uso obligado, de tal forma que sólo podrán circular los vehículos que entren o salgan de esta comarca, no los que vayan a acceder al puente a través de la autopista AP-9 desde Pontevedra o lo mismo con los procedentes desde Vigo en sentido a Pontevedra.

Fomento aplaca así la "rebelión" de los alcaldes de Cangas, Moaña y Bueu, Xosé Manuel Pazos, Leticia Santos y Félix Juncal, respectivamente que en una reunión de la Mancomunidad do Morrazo acordaron hacer un frente común, ahora que los carriles están prácticamente rematados y se ve que están separados de la plataforma central, contra la posibilidad de que fueran de uso obligado para el tráfico de O Morrazo. Aseguraban que meter todo el tráfico de O Morrazo por este tercer carril era crear un embudo teniendo en cuenta que el gran volumen de circulación que tiene el puente procede de esta comarca.

Lo cierto es que Fomento ya había lanzado en el verano de 2016 que el proyecto se iba a modificar para hacer permeable el tablero actual al tráfico local de O Morrazo por los problemas que supondría para la circulación en horas punta. Sin embargo, ese proyecto nunca se presentó a los concellos afectados, de ahí que los alcaldes de O Morrazo aseguran que no deponen su "rebelión" mientras no tengan una confirmación oficial del ministerio de que realmente el proyecto se ha cambiado.

Desde Fomento confirman que el cambio del proyecto se está tramitando técnicamente desde enero y que en breves días se presentará a los alcaldes. Además asegura que en este trabajo de ajuste técnico de los carriles se teniendo en cuenta la ampliación del Corredor do Morrazo que ejecuta la Consellería de Infraestructuras de la Xunta: "El Ministerio de Fomento, siendo sensible a la inteacción generada en la ampliación del puente de Rande con la futura duplicación del Corredor do Morrazo y su conversión en autovía, ha previsto una solución actualmente en tramitación que permitirá la interconexión directa entre los carriles laterales y troncales de la AP-9, desde y hacia O Morrazo".

Explica tanmbién que la solución de la doble opción de elección de carril para el tráfico de O Morrazo, se materializará mediante la implantación de carriles de cambio de velocidad que hagan posible la doble opción de utilizar las vías de servicio laterales y los carriles troncales tanto en las horas punta como en las horas valle, para los movimientos con el enlace de O Morrazo".

De igual forma, indica que se prevé la disposición de señalización dinámica, que permitirá una adecuada explotación de los nuevos carriles, gestionando el tráfico de forma ágil en función de posibles eventuales situaciones de retenciones, accidentes y cualquier otra incidencia que se pueda presentar".

Fomento había anunciado en junio de 2016 un cambio en el proyecto del puente para que los carriles centrales actuales también fueran de uso para la circulación de O Morrazo, al mismo tiempo que reconocía un retraso en la entrega de las obras que justificaba también a esta modificación. Las obras de ampliación, que comenzaron en febrero de 2015, tendrían que haber estado entregadas antes de agosto de 2017. La previsión es que concluyan a finales de este año y que los nuevos carriles entren en funcionamiento, de ahí que los alcaldes se decidieran a actuar ahora cuando todavía se estaba a tiempo de una posible rectificación.

El ministerio presentó la ampliación del Puente de Rande como el hito más relevante de la obra de ampliación, que abarca 6 kilómetros a lo largo de los municipios de Vilaboa, Moaña y Redondela, de los que 706 metros son el Puente. La ampliación dotará a este tramo de autopista de seis carriles (tres en cada sentido) en lugar de los cuatro actuales. Los carriles laterales irían separados de la plataforma central unos 6,75 metros. En febrero de 2015, cuando se iniciaron los trabajos de construcción, se anunciaba que en la propia estructura del puente se prevén tres zonas de conexión entre los carriles de ampliación y la plataforma actual que permitirán en caso de incidencia, desviar el tráfico.