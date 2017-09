López-Chaves defiende que la Xunta es quien más invierte en la ciudad

Risas, nervios y muchas anécdotas del verano que compartir con los compañeros en el regreso a las aulas de los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial de toda Galicia. En los catorce concellos del área de Vigo se matricularon para el curso 2017/2018 un total de 36.829 menores. Un 65% realizará sus estudios en colegios de la capital de comarca. Los centros educativos de la primera ciudad de Galicia abrieron ayer sus puertas para 23.794 estudiantes, una cifra por ahora provisional facilitada por la Consellería de Educación.

Pese a que se trataba de una jornada festiva para los menores, la Xunta y el Concello abrieron el curso escolar por separado y a la misma hora. El delegado vigués, Ignacio López-Chaves, acudió al CEIP Canicouva junto a la portavoz del PP en la ciudad, Elena Muñoz, y acusó al alcalde de Vigo, que eligió el colegio A Paz Tintureira de Coruxo, de "boicotear" la acción del Gobierno gallego "contraprogramando" la agenda autonómica pese a que aseguró que estaba invitado desde el viernes. "La falta de lealtad institucional, incluso en temas apartados de la política como este caso, lo deja en evidencia", le reprochó el portavoz autonómico, que resaltó que la Xunta "es la administración que más invierte en Vigo" y que "Vigo es la ciudad en la que más invierte el Ejecutivo gallego".

La jornada acabó convirtiéndose en un cruce de acusaciones entre ambas administraciones. El dirigente popular lamentó que "siempre" que se plantea alguna nueva actuación en la ciudad se encuentran "con la oposición y la negativa de Abel Caballero". "Boicoteó el Hospital Álvaro Cunqueiro, boicoteó la Ciudad de la Justicia en la que ahora invertimos 25 millones, retrasó un año el Campus del Mar y los vigueses pagamos más porque boicoteó el transporte metropolitano", censuró López-Chaves, que recuperó las palabras de Núñez Feijóo en su entrevista del domingo a FARO y aseguró que la Xunta "también acudió al rescate del urbanismo en Vigo pese a ser competencia municipal".

"Gobierna Vigo como si fuese un cortijo y considera a los vigueses sus inquilinos", apuntó el delegado de la Xunta, quien también se refirió a la polémica sobre la candidatura de Cíes a Patrimonio de la Humanidad. "Caballero es el único residente de Vigo que no sabe que el gobierno local no ha presentado un solo documento. Solo existe una candidatura y es la de Cíes-Illas Atlánticas de la Xunta. Si se retirase, que no se va a hacer, desaparecería la única que existe", defendió antes de saludar a un grupo de alumnos del CEIP Canicouva en compañía de Muñoz y los concejales Teresa Egerique y Miguel Fidalgo.

Allí facilitaron los datos provisionales de matriculación para el curso que ahora arranca, con 11.167 niños en las aulas de Educación Infantil y 25.316 en Primaria. Vigo es un caso único con 10.597 estudiantes en centros públicos, 13.055 en concertados y 142 en privados no concertados.