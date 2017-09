El colegio de Navia arranca sin dos tercios de los niños de Infantil en protesta por el retraso de la ampliación

El CEIP Alfonso Daniel Rodríguez Castelao de Navia arrancó ayer el curso escolar a medio gas. La Xunta decidió retrasar hasta mañana miércoles la vuelta a clase de los 140 alumnos de Primaria por las molestias que todavía ocasionan las obras de ampliación en marcha y la necesidad de realizar una nueva limpieza del centro. Fue el Anpa "O Muiño" la que alertó al inspector educativo y a la unidad técnica de las obras de que no se reunían las condiciones exigibles para la vuelta de los chavales a las aulas. Hoy realizarán junto a una aparejadora una "inspección" del colegio para comprobar que sí es "habitable" y que el ambiente "ya no es tóxico", pues explica su presidente que hay estudiantes con asma y otros inmunodeprimidos que no se pueden exponer al polvo y la suciedad que dejaron las obras de ampliación, que incrementarán la capacidad del centro en 450 plazas.

Los alumnos de Infantil, en un módulo separado, sí estaban llamados ayer a iniciar el curso, pero de los 55 convocados en tres cursos, solo 17 asistieron a clase en solidaridad con las familias de Primaria que se vieron afectadas por el retraso en el inicio de las clases. "Las obras se planificaron mal, empezaron a mediados de julio y no finalizarán hasta diciembre. Los niños convivirán con andamios y vallas durante meses", lamenta Cristian Rojo, del Anpa del centro, que hoy revisará la zona ampliada donde estudian los alumnos de Primaria para comprobar si es seguro que regresen mañana a estudiar. Los padres están convocatdos a una nueva reunión hoy a las 18.00 horas en la Asociación NovoVigo de Navia. Aseguran que "la situación es precaria" y que hay fallos de seguridad, de ahí que se retrasara también el arranque del comedor y del aula matinal.