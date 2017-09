Caballero: "Feijóo no tiene ni un proyecto para Vigo; solo oponerse a todo, decir no"

"Ni un solo proyecto, ni una sola idea, nada de nada para Vigo, solo oponerse a todo, decir siempre que no". El regidor de Vigo, Abel Caballero, carga contra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien reprocha que "todo su discurso sea echarle la culpa al alcalde de todo, ignorando sus graves responsabilidades".

Núñez Feijóo aseguró ayer en una entrevista a FARO que el plan rector de usos de Illas Atlánticas se aprobará el próximo año y que en unos meses se cerrará el documento. El alcalde apela al sarcasmo para valorar este anuncio: "Después de nueve años sin haber hecho absolutamente nada sobre un asunto de su exclusiva competencia, supongo que no esperará que le felicitemos, si es que al final lo aprueba, que lo dudo".

El regidor también se muestra muy crítico con la decisión de la Xunta de mantener su proyecto de Illas Atlánticas a la candidatura a Patrimonio de la Humanidad porque, en palabras del presidente gallego, "es un patrimonio de la comunidad". Además lamenta que el presidente "desprecie" la candidatura promovida por Vigo al asegurar que "desconocía" lo hecho por el Concello y cuyo trabajo resumió en "nada". "Feijóo debe de ser el único gallego que todavía no se ha enterado de que Vigo tenía un proyecto en marcha; el único que ignora que presentamos en dos ocasiones nuestra candidatura en Madrid con la Xunta de aliada. Porque hasta dos veces fuimos a Fitur para explicar y promocionar la iniciativa y las dos veces nos acompañó la Xunta. ¿Es que acaso no lo sabe el señor Feijóo?", se pregunta para advertir: "La Xunta solo ha hecho dos cosas con Cíes: intentar matar nuestra candidatura, presentando otra clandestina, perdedora y apócrifa; y montar un monumental lío con la sobreventa de billetes, un follón que ha hecho un inmenso daño a la imagen de las islas y que ha dado la vuelta a todo el país".

Caballero interpreta que detrás de las críticas del presidente a su persona "se esconde algo más grave: su ausencia de discurso, ideas y proyectos respecto a Vigo". En este sentido, le recuerda que ni en el hospital -"el único privado de Galicia, un modelo fallido que no volverá a repetir"-, en Balaídos -"sin aportar un solo euro y ayudando a que el Celta abandonase Vigo"- o en infraestructuras - "no tiene el mínimo interés en desbloquear el AVE de Vigo con Madrid por Cerdedo y también que rechaza poner un solo euro para abrir conexiones de la AP-9 a la altura de Buenos Aires".

El alcalde entiende que las declaraciones del titular de la Xunta revelan "su ausencia de ideas y de proyectos, solo oponerse por sistema, decir que no a todo". "Pero Vigo no se ha parado ni se va a parar, va a seguir creciendo, aunque no le guste a Feijóo. Está claro que este señor todavía no ha entendido el mensaje que le envían todos los días los ciudadanos, o lo que es peor le da absolutamente igual", afirma. Y eso se explicaría, según Caballero, porque "su discurso es del hombre aburrido, sin ideas, que ya está de salida".