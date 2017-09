Los hosteleros critican la arbitrariedad de las inspeciones del Gobierno gallego

Los hosteleros de las dos zonas en las que la Xunta de Galicia realizó las inspecciones durante el verano muestran su desaprobación por la "arbitrariedad" del Ejecutivo gallego a la hora de seleccionar los lugares que visitan sus técnicos. "¿Por qué solo apuntan al Casco Vello y al Náutico?", se pregunta Itos Domínguez, presidenta de los Comerciantes del Casco Vello, quien añade que "estos registros deberían extenderse a otras calles y barrios de Vigo y a los municipios que viven de los turistas que llegan en verano para pasar unos días".

Domínguez defiende la honestidad del "99%" de los comercios de la zona histórica. "No nos interesa sangrar a los turistas y no lo hacemos porque para nosotros es absurdo. Nuestros negocios están abiertos durante los doce meses del año y donde tenemos que hacernos fuertes es en invierno. La llegada de visitantes es un empujón para nuestra economía, pero no es la base de la misma", apunta.

En la misma línea se posiciona Rubén Pérez, presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Náutico. "Nosotros no tenemos constancia de que se realicen esas prácticas. Estamos en contra de que alguien se aproveche de los turistas, pero aquí y en todas las zonas de Vigo", señala.

Ambos critican la forma de proceder de la Xunta de Galicia en algunas de las inspecciones llevadas a cabo en los últimos meses. "A muchos hosteleros les han sangrado por cosas que no tienen que ver con el encarecimiento de las facturas. Vienen, apuntan que no hay una tabla de precios colgada y creen que solo por eso se inflan los precios. Y no es así", sentencia Domínguez.