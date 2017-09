La música se convierte en una pata imprescindible del festival

Además de la veintena de competiciones que se celebrarán este fin de semana en As Avenidas, la organización ha decidido dar un impulso a las actividades paralelas que tendrán lugar en el Náutico. La música se convierte este año en una de las señas de identidad del festival. Ayer encabezaba el cartel el dj internacional Brian Cross, que se subió al escenario para subir los decibelios de la zona portuaria. Hoy le toca el turno a los grupos 4 of Jazz, The Soul Braker o Wondercovers. Además están situados una decena de camiones con propuestas culinarias de todos los rincones del mundo. Cada uno con sus particulares recetas, Arabia, Japón o México están representados a través de sus platos. Por último, junto a la Estación de Ría hay una zona de wifi gratuito para todos los usuarios del Street Stunts.