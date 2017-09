Caballero acusa al Imserso de "maltrato" a los jubilados vigueses y exige vuelos en Peinador

El alcalde remitió ayer una carta al director del Imserso para reclamar más vuelos y mejores condiciones para los jubilados del área de Vigo después de que, como adelantó este periódico, Mundosenior centralizará casi toda su operativa en Lavacolla y el propio Ministerio de Asuntos Sociales (del que depende el Imserso) recogiera en sus pliegos la obligación de utilizar la terminal de Compostela para los desplazamientos a islas.

"Es una estupidez. No vamos a quedarnos cruzados de brazos con los usuarios del Imserso maltratados desde el propio Imserso", denunció Caballero. El regidor remitió una carta al director general en la que no solo le traslada el malestar, sino que le recuerda que "incumple" los propios criterios del pliego y que se está "ocasionando graves perjuicios y supone un agravio político y una discriminación que se prolonga demasiado en el tiempo".

Caballero no solo solicita más vuelos en el área de Vigo, sino que también reclama que para los que se tengan que hacer por Santiago se fleten autobuses desde la ciudad olívica y no solo desde Pontevedra. "No se entiende que al ser Vigo, con mucho, la mayor ciudad, no se disponga de la salida de autobuses", critica.