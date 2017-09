El pleno de Vigo en bloque urge a la Xunta un plan rector para proteger las Islas Cíes

La venta irregular de billetes a las Cíes y la falta de control por parte de la Consellería de Medio Ambiente protagonizaron ayer el primer pleno del nuevo curso político. El Gobierno local logró el respaldo del PP y de Marea para aprobar por unanimidad una moción que insta a la Xunta de Galicia a aprobar "de forma urgente e inmediata" el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional. Los tres grupos coincidieron en que se trata de un documento "imprescindible" para proteger el patrimonio natural del archipiélago. Pero las diferencias, y notables, surgieron a la hora de buscar responsabilidades por el daño a la imagen de las islas y a su carrera ante la Unesco para ser declarada Patrimonio Mundial que pudo tener la intervención de la Guardia Civil del día 20 de agosto y el hecho de que dos mil viajeros con entrada no pudieran desembarcar en Rodas.

Los socialistas, encargados de presentar la moción, consideran "gravísimo" que el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reconociera el martes en Vigo la "dificultad" de sacar adelante el plan rector y evitara ponerle fecha. "Es una clara dejación de funciones por parte del Gobierno gallego. La ley obliga a aprobar un documento de gestión en el plazo de un año y han pasado 14. Se hizo un intento en 2011 y desde entonces no se ha hecho nada", denunció Carlos López Font. El portavoz del PSOE preguntó de forma reiterada a la bancada popular "¿cómo se atrevió la Xunta a presentar la candidatura de Illas Atlánticas a la Unesco sin un plan rector?". "Su única intención era boicotear el proyecto del gobierno vigués y lo peor es que Feijóo piensa que la intervención de agosto será suficiente para que los organismos internacionales tomen nota de la protección de las islas, pero se equivoca", advirtió durante su intervención.

El edil del PP Diego Gago fue el encargado de responder a las críticas del PSOE, defendiendo las decisiones de la Xunta y descargando la responsabilidad de lo ocurrido sobre las navieras. Ésta es la tesis que se viene defendiendo desde San Caetano y en la que profundiza el grupo popular en Vigo, que afeó a los socialistas que exijan celeridad en la aprobación del PRUG de Illas Atlánticas "cuando el bipartito no movió ni un solo papel". Este fue el primer ataque de Gago al PSOE, quien aprovechó para recordar que "Caballero, como presidente del Puerto, fue incapaz de aprobar un plan de usos y ahora en el Concello no es capaz de sacar adelante un Plan Xeral".

El PP defendió que Medio Ambiente y la Federación de Confrarías de Pontevedra -tal y como recogía ayer FARO- están en contacto para avanzar en la redacción del plan rector: "El único que ha iniciado los trámites y ha trabajado para proteger las Cíes ha sido el Gobierno de Feijóo", apuntó Gago pese a que después el partido apoyó al gobierno local en su reclamación a la Xunta.

También Marea urgió su aprobación por entender que la ausencia de un plan de gestión "es el origen de todos los problemas del Parque Nacional" y lo que "limita" la capacidad de sanción de la Administración autonómica. "Es hora de que la Xunta cumpla sus deberes", advirtió el edil Xosé L. Jácome, que denunció que Medio Ambiente "desoyó" los avisos de Movemento Ecoloxista sobre el exceso de cupo que revelaban las estadísticas oficiales de agosto de 2013 al reconocer una media diaria de visitantes superior a 2.700 personas y acusó a la titular del departamento, Beatriz Mato, de "preocuparse en exclusiva de batir récords de visitas y apostar por una industria turística depredadora" en lugar de por realizar inversiones en materia de conservación.

Pero el debate no concluyó aquí porque el PSOE presentaba una segunda moción aprobada con sus votos, la abstención de Marea y la negativa del PP que censuraba la actuación de la Xunta al no permitir el desembarco de los miles de viajeros con billete que se quedaron en los barcos el 20 de agosto. Font aseguró que se había puesto en riesgo su seguridad y exigió al Gobierno gallego que "esclarezca" de quién partió esa decisión. Fue en este punto en el que el debate se volvió más agrio al reprocharle la edil popular Teresa Egerique su "amarillismo". El PP presentaba una enmienda de sustitución para censurar la actuación de las navieras por vender billetes de más e instar a Medio Ambiente a reforzar los controles en la isla, pero el gobierno local no la aceptó. Egerique destacó la incongruencia de que el PSOE "pida protección y luego reclame que se hubiera dejado desembarcar a ese excedente de viajeros pudiendo dañar el ecosistema de Cíes".





