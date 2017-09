Tres playas cerradas por vertidos tras un fallo eléctrico en la depuradora

Arriba, un cartel instalado junto a la desembocadura del Lagares prohibiendo el baño. A la derecha, varios técnicos recogiendo una muestra de agua. // C. Graña

Una avería eléctrica en la nueva depuradora del Lagares obligó a cerrar al baño las playas de Foz, A Calzoa y la parte de Samil cercana a la desembocadura. Además, en la zona central del arenal se recomendaba no adentrarse en el mar. Tres grandes carteles, colocados por técnicos del Concello a última hora del martes, anunciaban la prohibición de introducirse en el agua debido a un vertido de aguas fecales activo durante casi ocho horas. Varios operarios municipales acudieron ayer hasta la desembocadura del río para recoger muestras y analizarlas en el laboratorio. La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) comenzó a funcionar el pasado mes de febrero "en periodo de pruebas" antes de iniciar la fase de puesta en marcha que finalizará en 2018.

El primer aviso sobre los vertidos que se estaban produciendo a pocos metros de los arenales se produjo a primera hora de la tarde del miércoles. Instantes después se organizó un equipo entre personal de la depuradora, Acuaes y el Concello. Aunque la decisión final de cerrar al baño los arenales recae en el ejecutivo local, el mantenimiento de la planta corresponde al Ministerio de Medio Ambiente. "En estos momentos la depuradora está gestionada por el Gobierno de España ya que todavía se encuentra en el periodo de prueba. En todo momento nos coordinamos con ellos y confiamos en que pronto llegue una solución definitiva del incidente que hubo en la planta", aseguraba ayer el concejal David Regades. Fuentes de Acuaes confirmaron a este periódico que varios técnicos estaban investigando las causas de la incidencia, que fue resuelta por completo hacia las 22.30 horas del martes.

Los trabajos de la nueva EDAR están ocasionado más problemas de los esperados. La Asociación de Vecinos de Coruxo denuncia que los incidentes en la zona son "habituales" y critica que los trabajos en la depuradora no están dando sus frutos. "Este vertido es uno más. Ya estamos habituados. Es triste decirlo pero si no es una semana es otra y ya estamos hartos. Queremos que arreglen los problemas de una vez por todas porque nos afectan a nuestro día a día", apunta Emilio Pérez, su presidente, quien añade que "en esta ocasión el olor era muy fuerte y no se podía ni pasear".

A las críticas se suman los miembros de la Plataforma Pola Defensa da Ría De Vigo "CÍES". La entidad lamenta "los constantes vertidos contaminados que se producen en la ría de Vigo. En este último la porquería era fácil de apreciar en el Lagares y, además, se desplazó por la ría, tanto a las playas como a los bancos marisqueros del entorno", comenta su presidente Sergio Regueira.

Ambos colectivos exigen responsabilidades por unos vertidos que se llevan repitiendo en el tiempo. "No somos optimistas de cara al futuro. Esto lleva pasando muchos años y va a seguir sucediendo. Alguien tiene que dar la cara y explicarnos qué pasa", indica Pérez, que ayer todavía no había sido atendido por responsables de la EDAR.

La nueva depuradora del Lagares es capaz de admitir caudales de hasta 12 m?3;. Sus obras de ampliación y mejora de las instalaciones de saneamiento tienen como objetivo el tratamiento de aguas residuales conducidas por la red de colectores de la ciudad para evitar su expulsión directa en la desembocadura del río en uno de los extremos de la playa de Samil. Su puesta en marcha definitiva se retrasó un año respecto a lo inicialmente previsto por el Ministerio de Medio Ambiente.