Fomento reitera su "compromiso" con el AVE por Cerdedo al Círculo de Empresarios

El secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño González, ha comunicado al Círculo de Empresarios de Galicia su "interés" por la propuesta que esta entidad empresarial presentó para el trazado del AVE entre Vigo y Ourense a través de Cerdedo, a la vez que ha reiterado su "compromiso con esta infraestructura". El club que preside Juan Güell recuerda que ADIF dispone de 17 millones de euros en el periodo 2017-2020 para "avanzar en la actuación" y calcula que Vigo podría tener conexión directa con Madrid en 2024.

Niño González reafirmó en una carta al Círculo el apoyo del Ministerio de Fomento a la variante por Cerdedo, que se plasma en los presupuestos generales del Estado: "Se ha incluido una dotación en el presupuesto de ADIF-AV una dotación de 17 millones de euros para el periodo 2017-2020, que permitirá avanzar en la actuación". La propuesta formulada por el club, elaborada por el Foro de Urbanismo e Infraestructuras (FUI), defiende el carácter vertebrador del AVE por lo que considera imprescindible mejorar de forma efectiva la conexión no solo de Galicia con Madrid, sino también entre las grandes ciudades gallegas.

El Círculo aboga por recuperar el trazado inicial de Fomento (año 2007) en su tramo central (entre Irixo y Cerdedo), sustituyendo el túnel de 18 kilómetros previsto por otro de 11 y realizando, donde sea posible y en una primera fase, el trayecto en vía única; de esta manera, la obra no afectaría a la Serra do Candán, a cambio de una mínima afectación a la Serra do Cando, además de reducir el presupuesto a 1.300 millones de euros, frente a los 2.100 millones que supone actualmente.