Feijóo elude plazos en la aprobación de un plan rector para Cíes: "No es fácil"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido hoy durante una visita a Vigo al plan rector de uso y gestión para la Cíes. Un documento que según las palabras del mandatario autonómico no parece que vaya a estar terminado a corto plazo a pesar de que ya la demora ya alcanza los 15 años desde la declaración de Parque Nacional. "Lo tenemos que aprobar, pero no es fácil porque nos tenemos que poner de acuerdo con marineros, pescadores, distintos departamentos autonómicos...", apuntó.

Una situación que, no obstante, desligó de riesgos sobre la protección del archipiélago. "Está claro que las islas Cíes las vamos a proteger ocurra lo que ocurra y cueste lo que cueste porque las tenemos como candidatas a Patrimonio de la Humanidad". Argumenta que si el organismo que lo concede "observa que no se protege", la candidatura "no prosperará".

Feijóo, asimismo, rechaza que la Xunta vaya a retirar su candidatura. "Sería un atraso, un retraso y una incongruencia", dice y asegura que seguirán "empujándola". Unas declaraciones que se producen apenas unas semanas después de la imagen caótica que dejó la sobreventa de billetes a Cíes de las navieras que con permiso del Gobierno gallego unen el archipiélago con Vigo, Cangas y Baiona.