Caballero exige saber "quién prohibió" el desembarco de las navieras en Cíes

El alcalde Abel Caballero ha vuelto a exigir conocer "quién prohibió" el desembarco de varios barcos en las Cíes el pasado 20 de agosto, cuando la sobreventa de billetes al archipiélago provocó un caos en la estación marítima, con miles de pasajeros afectados, y cuestionó la "autoridad" de la persona que adoptó esa medida.

El regidor adelantó que el grupo socialista presentará dos mociones en el próximo pleno municipal. La primera de ellas es una "censura" a la actuación de la Xunta "por no controlar" el exceso de venta de billetes. "Queremos exigir responsabilidades políticas. Se produjo un hecho muy grave que afectó a la seguridad de las personas y a la imagen de Cíes y de Vigo. Hubo alguien que tomó decisiones y tiene que asumir su responsabilidad", proclamó.

Con respecto a la segunda moción, que se debatirá en el pleno del miércoles, explicó que su objetivo es instar al Gobierno autonómico a elaborar un Plan Rector de Usos e Xestión del Parque Nacional, que "lleva 15 años en proceso de elaboración y hace 6 años que está metido en un cajón".



Preguntas en el Congreso

El grupo En Marea registrará en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas relativas a la "masificación" turística de las islas Cíes, después del conflicto surgido este verano con la sobreventa de billetes por parte de las navieras que ofertan la ruta. La diputada Alexandra Fernández destacó que el problema registrado en el archipiélago "no es nuevo" aunque "no tuvo visibilidad hasta este año", y, sobre este punto, censuró la "dejación de funciones" de las administraciones competentes. "Un dejar hacer a las navieras y un mirar para otro lado que se visibiliza en cuestiones como que las multas que se estaban imponiendo no eran acordes a los beneficios que extraían las empresas con la sobreventa de billetes", añadió.

En ese aspecto, Fernández censuró que no existiesen "unas medidas realmente disuasorias" para evitar estas prácticas y recordó que la Xunta de Galicia es la responsable de la gestión del Parque Nacional de Illas Atlánticas, al que pertenecen las Cíes. No obstante, la diputada hizo hincapié en la responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ya que forma parte del Patronato y debe velar porque "todos los Parques Nacionales cuenten con un Plan Rector.

La portavoz de En Marea en el Congreso apuntó que el Ministerio "algo tendrá que decir al respecto" y abogó por sacar adelante el Plan Rector de Uso y Gestión para impulsar "un proyecto sostenible que combine turismo y la parte ambiental". Por ello señaló que las preguntas están orientadas a conocer "si dentro del Patronato se trató el problema" y si el Ministerio "tiene intención de empezar a dialogar con la Xunta" para atajar el asunto y "garantizar" la aprobación del Plan.