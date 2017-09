El Street Stunts espera 100.000 visitantes en la gran cita de la acrobacia urbana

Los deportes urbanos tienen su hogar en Vigo. Hace tres semanas el Náutico acogía una multitudinaria edición de O Marisquiño y los próximos 8,9 y 10 de septiembre el mismo emplazamiento recibirá a centenares de competidores del Street Stunts, otro festival local -en este caso, de acrobacias urbanas- que ejerce como imán de visitantes. Los organizadores esperan recibir a más de 100.000 personas durante los tres días que dura el evento. Creado en 2015, su crecimiento se ha disparado gracias a la complejidad de sus pruebas. "Somos el segundo evento deportivo más importante de la ciudad", asegura Alberto Badía, su promotor.



Fue hace ahora dos años cuando 16 de los mejores participantes [también conocidos como traceurs] de parkour [disciplina que consiste en desplazarse por el medio urbano o natural superando obstáculos] del mundo se citaron en Vigo para competir en el primer campeonato internacional de Street Stunts de España. Desde entonces su progresión ha sido imparable. "Sabíamos que aquí gustarían este tipo de acrobacias pero no nos imaginábamos tal aceptación. Que vengan turistas de todo el mundo solo para ver las pruebas es algo que nos llena de orgullo a todos los que nos lanzamos a esta aventura", comenta Badía. Jaime Pereira, presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi), confirmaba este jueves a FARO el crecimiento del festival. "Se nota que está atrayendo a bastante gente", apuntaba.



La internacionalización de la cita no llega solo gracias a los espectadores. Los atletas que participarán en las diferentes pruebas proceden de veinte países diferentes, lo que supone un récord absoluto hasta la fecha. "Somos un evento único en el mundo y los competidores lo saben. Además, tenemos buenas instalaciones y todos disfrutan mostrando sus trucos en nuestros escenarios", explica el promotor vigués.



Lo que no ha cambiado en estos dos años es el espacio escogido para que los atletas urbanos realicen sus piruetas y acrobacias. El Náutico volverá a ser la sede de todas las pruebas, aunque el espacio ha aumentado hasta alcanzar los 25.000 metros cuadrados. "Comenzamos con unas condiciones muy humildes y un único escenario y ahora hemos multiplicado nuestras instalaciones de manera brutal. Tenemos siete escenarios y una zona específica de conciertos. El objetivo es seguir creciendo los próximos años", apunta Badía.









Alberto Badía | Promotor del Street Stunts

"Nuestro evento ofrece una promoción internacional de Vigo a coste cero"

A menos de una semana de que los mejores acróbatas urbanos del mundo muestren sus habilidades en el Náutico, la organización del Street Stunts todavía esta cerrando los últimos detalles de la cita. Su cabeza visible es el vigués Alberto Badía, que en poco más de tres años ha visto cumplido su sueño de crear en la ciudad un evento internacional que atrajese a miles de personas. Con la esperanza de recibir a cerca de 100.000 visitantes, Badía espera que el festival no tenga que marcharse a otro lugar en los próximos años.



-¿Qué novedades presenta esta tercera edición del Street Stunts respecto a los años anteriores?



-Básicamente todo se ha multiplicado. En 2015 solo teníamos una prueba de parkour y ahora contamos con cerca de veinte competiciones diferentes. Además, el boca a boca y las redes sociales han hecho que los competidores se interesen por esta cita. Hace dos años participaron una quincena y para esta edición esperamos a unos 400 deportistas. También nos hemos expandido por el Náutico y este año alcanzamos los 25.000 metros cuadrados. En definitiva, nos hemos hecho mayores antes de lo esperado.



-¿A qué se debe este crecimiento tan grande?



-Fuimos los primeros en crear una competición con estas disciplinas y pioneros en hacer el campeonato del mundo de parkour. Ahora la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) ha instaurado dos nuevas disciplinas basadas en esta especialidad. Además, trajimos pruebas del campeonato del mundo de varios deportes. Abrimos el evento a todo el mundo y los deportistas se sienten atraídos por el festival y la ciudad.



-¿Por qué decidió crear este evento?



-Son disciplinas que tienen muchos seguidores en todo el mundo y que están creciendo sin parar. Además, como se practican solo con el cuerpo no suponen un gasto para los competidores. Me animó su poder de atracción.



-¿Cree que el auge de O Marisquiño beneficia al Street Stunts?



-O Marisquiño es un monstruo y ha sido crucial para asentar los deportes urbanos en Vigo. Nosotros acabamos de nacer pero en tres años estamos acercándonos a un perfil muy similar al suyo.



-¿Cómo se sostiene un festival como el suyo?



-Invirtiendo mucho dinero. Las aportaciones de las instituciones suponen un 20% del presupuesto total. Lo demás lo cubrimos con patrocinios privados y dinero propio.



-¿Qué futuro tiene en la ciudad?



-El que las instituciones consideren. Ha habido municipios de Galicia y Portugal que se han interesado por el festival, aunque yo pelearé porque siga en Vigo el máximo tiempo posible. Lo que tengo claro es que si permiten que el Street Stunts se marche de aquí cometerán un error mayúsculo.



-¿Qué le aporta el evento a Vigo?



-Muchísimos visitantes. Este año esperamos a unas 100.000 personas. El retorno económico es muy importante, tanto para los hoteles como para casi cualquier comercio. Además, los competidores tienen miles de seguidores que están pendientes de ellos a través de las redes sociales. Nuestro evento ofrece una promoción internacional de la urbe a coste cero.



-¿Cómo es el nivel de los participantes?



-Vienen los mejores del mundo. Al no existir campeonatos similares en España muchos aprovechan para participar aquí.