El Puerto no ve "fallos estructurales" en Bouzas y alega que su arreglo es obligación del Concello

Un día después de que el alcalde reclamara al Puerto la reparación del paseo de Bouzas, el responsable de este último organismo salió ayer al paso para señalar que el mantenimiento del vial es competencia del Concello. El responsable portuario, Enrique López Veiga, recordó que el convenio firmado en 1997 por el Ayuntamiento, Zona Franca y la institución que él preside establece que velar por el buen estado del paseo es una competencia municipal.

"El convenio es clarísimo, dice que el Concello se hará cargo del mantenimiento y conservación de todos los tramos del paseo marítimo. Ha sido así desde 1997", recalcó López Veiga. El jueves el alcalde, Abel Caballero, señaló no obstante que debe ser la Autoridad Portuaria quien asuma las reparaciones, al estar ocasionadas por "una deficiencia estructural". Ayer el responsable de Praza da Estrela argumentó sin embargo que no hay problemas que justifiquen la intervención del Puerto. "No hay defectos estructurales. Por ejemplo que se debiera a que se ha hundido la escollera. Eso es un deterioro normal y yo no tengo más que remitirme al acuerdo. El convenio ni siquiera tiene una cláusula de finalización", recalcó López Veiga.

Caballero, a su vez, alegó el jueves que el vial tiene ya dos 20 años y el mar "horadó partes importantes". El primer edil insistió además en que el pacto de 1997 es "confuso". Las últimas reparaciones se realizaron a inicios de 2016, cuando el Puerto reforzó la estructura de una pequeña parte de la ruta.

Por su parte, el PP denunció esta semana el deterioro del paseo, que a lo largo de sus casi 3 kilómetros presenta varios tramos hundidos, docenas de losetas levantadas y barandillas oxidadas. Un mal estado de conservación que motiva quejas periódicas de los vecinos de Bouzas, ya que la ruta es usada a diario. "Perjudica la imagen de la ciudad y supone un riesgo para la seguridad de los vecinos", criticaban esta semana desde el PP.

La portavoz popular, Elena Muñoz, censuraba además que no se hayan realizado reparaciones a pesar de las quejas presentadas en los últimos meses. "Todo sigue absolutamente igual 26 meses después de enviarle una carta al alcalde".