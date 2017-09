La aparición de miles de peces muertos en Toralla aviva la polémica sobre los descartes

Con más de 42.000 reproducciones en menos de 24 horas, el vídeo de miles de cabalones muertos en la pradera marina de Toralla reavivó ayer la polémica sobre los descartes. Según las fuentes consultadas, todo apunta a que su origen está en el abandono de capturas por parte de un barco pesquero. El biólogo que el pasado 17 de agosto grabó las imágenes, Manuel E. Garci, advierte del perjuicio medioambiental de esta situación en un espacio de gran riqueza ecológica y especial fragilidad. Los pescadores resaltan que, de confirmarse que se trata de una suelta de pesca, ésta no sería ilegal ni resulta contaminante.

Los protagonistas del vídeo pertenecen a la especie Scomber japonicus, conocida como xarda pintada o cabalón. Este verano ha llegado a la Ría de Vigo en abundantes y enormes bancos, desplazando a otras especies. Tiene poco valor en la lonja. Apenas tres euros por cada caja, de entre 13 y 15 kilos. No hay cuota. Los pesqueros pueden capturar todo el que quieran. De ahí que tampoco le afecte la política europea de descartes -con objetivo "cero" para 2019, pero en la práctica esta prohibición ya se aplica en Galicia-.

El representante del cerco Antonio González, Tonacho, apunta a dos posibilidades: que el barco fuera lleno y arrojara captura tras ser avisado de un banco de peces de mayor valor o que su red recogiera mayor cantidad de pescado del que podía almacenar en su embarcación y no hubiera otro cercano para compartir lo pescado. Ángel Bouzón, del Mi Nombre Cinco, el buque cerquero más grande la ría, se decanta por esta última opción. Considera más improbable la primera ya que los cardúmenes con mayor interés comercial suelen estar más allá de Cíes y entiende que tiraría el sobrante de cabalón de camino, en una zona más alejada de la costa.

A Bouzón le resulta más verosímil que se tratara de uno de los barcos pequeños que faenan en Canido y el entorno de la isla de Toralla, de unas 25 metros de fondo, por las noches, cuando los peces se acercan a la costa. "Recogen con la red más cantidad de la que pueden almacenar", cuenta y explica que no es posible abarcar menos con ella porque "hay tal cantidad de estos peces que van en bloque". Una vez en la malla, la mayor parte de lo capturado no sale con vida. "Cuando se cierra la red para subirla a bordo, están tan apretados que les falta el oxígeno y mueren", describe. En horario nocturno y cerca de la costa, no tienen embarcaciones más grandes con las que compartirlo, según argumenta. Al soltarlo en el mar, "las corrientes lo van llevando para tierra".

Otra opción que apuntan armadores es que, al recibir el aviso de que está muy bajo el precio en lonja, el pesquero lo suelte antes de desembarcar para que no baje todavía más. Se excluye la posibilidad del vertido porque, entre otras cosas, el vídeo muestra como lo que le sucedió al cabalón no afectó a otras especies como el choco o caballitos de mar.

La incógnita sobre el origen de este "triste espectáculo", como lo describe el biólogo que captó estas imágenes, puede que no llegue a resolverse. La Consellería del Mar rechaza abrir una investigación al respecto mientras no haya una denuncia formal al respecto y asegura no tener constancia de ninguna. Abunda en que, solo con el visionado del vídeo en cuestión, no puede saber "si es real, si es actual y si está en aguas" de su competencia. Reconoce que le "llama la atención" y promete estar atenta "a las denuncias que puedan llegar" y, si es así, se muestra "abierta" a iniciar las correspondientes pesquisas.

Las imágenes que ayer decidió colgar en redes sociales el biólogo Manuel E. Garci reavivaron la polémica sobre estas prácticas. Las grabó cuando salía a bucear con su hijo mayor por el sebadal de Toralla, ubicado en la zona este de la isla, cerca del pantalán. Se trata de un paraje marino que califica de "muy sensible" y de "gran importancia ecológica". Estas praderas marinas tienen un destacado papel en la reducción del efecto invernadero por su capacidad de absorción y su velocidad de captura del carbono. Garci sostiene que esta gran cantidad de peces muertos, además de la muerte de estos ejemplares, "no deja de ser una podredumbre con un consumo muy alto de oxígeno" que rivalizaría con la flora en la captación de CO2 y la pueden degradar. Garci cree que "debería tener una figura de protección".

Pescadores y armadores defienden que el descarte no es contaminante y que servirá de "alimento" para otras especies de depredadores. En la cofradía de pescadores de Vigo les ha resultado "muy extraña" esta estampa cerca de Toralla. Su patrón mayor, Misael García, aunque indica que están "más preocupados por los vertidos al Lagares", asegura que estarán atentos por si se producen más episodios de este tipo. Y es que esta zona es, además, un banco de marisqueo libre, donde se recoge navaja y almeja.