Dos colosos del mar para despedir agosto en Vigo

El "Navigator of the Seas" regresa al Puerto de Vigo y lo hace en un final del mes de agosto en el que no será el único coloso de los mares que visita la ciudad. Mañana mismo el "Independence" atracará en el muelle de trasatlánticos.

El "Navigator" llegó esta mañana a las 10.00 procedente de Lisboa. A las 16.00 está programada su salida hacia Southampton. Seis horas durante las que los pasajeros podrán conocer diferentes rincones de la ciudad.El crucero mide 311 metros de eslora por 49 de manga. En el año de su entrada en servicio, 2002, se convirtió en el de mayor capacidad de pasaje, con un máximo de 3.800 viajeros a bordo.

La visita de este buque de Royal Caribbean es la primera que hará en menos de una semana. Este domingo estará de nuevo en Vigo haciendo el trayecto inverso, con procedencia en Southampton y Lisboa como destino.