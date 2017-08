Los lectores de FARO celebran el lanzamiento de su aplicación wifi gratuita en el centro de Vigo

Respaldo unánime a la iniciativa pionera de FARO DE VIGO, que ayer puso en marcha una plataforma wifi gratuita en ocho puntos de la ciudad para sus lectores y suscriptores. Todos los que lo deseen podrán estar permanentemente informados de la actualidad a través de sus dispositivos móviles. Además dispondrán de dos gigas diarios para uso propio sin que les suponga ningún tipo de gasto para sus bolsillos. Para beneficiarse de la promoción tan solo es necesario descargarse la aplicación Wifi-FV, disponible para IOS (Apple Store) y Android (Play Store), y verificar el código QR publicado diariamente en el periódico de papel. Además, todos los suscriptores de FARO tendrán un bono mensual de 20 gigas sin necesidad de leer el código QR.

Porta do Sol, Montero Ríos, Príncipe, Urzáiz, Travesía de Vigo, calle Coruña y Plaza de la Independencia son los puntos de conexión wifi que ofrece el decano de la prensa nacional. En total son ocho postes emisores con un radio de cobertura de casi 100 metros y que forman parte de la red de R-Cable. Los primeros lectores ya disfrutaron ayer de su primera conexión gratuita y todos aplaudieron la iniciativa de FARO, que busca mejorar y afianzar la interrelación con sus usuarios al mismo tiempo que premia su fidelidad. La iniciativa está dirigida a todos los públicos. "Me parece una idea fantástica y seguro que muchos jóvenes se conectan a internet gracias a esta nueva red", comenta Teresa dos Reis, vecina de la ciudad.

El año pasado supuso un cambio histórico en el acceso a internet. Por primera vez el móvil superaba al ordenador como soporte preferido para navegar por la red. Buena parte de los usuarios son jóvenes de entre 15 y 35 años. "La iniciativa es extraordinaria y muchos adolescentes comprarán el periódico para conectarse e informarse. Es una muy buena idea para fomentar la lectura y la cultura entre un público que normalmente opte por otro tipo de publicaciones", señalan Alberto y Pablo Vilches, gaditanos y residentes en Vigo.

Uno de los principales inconvenientes que tienen los consumidores de internet está en su tarifa de datos. Muchos se quedan sin ellos cuando todavía quedan días o semanas hasta que el contador vuelva a cero, por lo que el uso de redes wifi gratuitas como la que ofrece FARO a sus lectores se hace indispensable. "Los datos no nos llegan a nada y siempre estamos buscando cafeterías o centros comerciales para poder conectarnos. Ahora lo podremos hacer en plena calle. Es una gran ventaja para nosotros", apunta Ximena Vilaboa. "Muchos gastamos los datos en juegos y chorradas y cuando los necesitamos de verdad no disponemos de ellos. Gracias a esta idea de FARO ya no tendremos ese problema", comenta Marcos Sousa.

Para los lectores del decano, la iniciativa no solo les beneficia a ellos. "Es un gran avance para toda la ciudad, que demuestra estar a la vanguardia en nuevas tecnologías. Va a tener mucho éxito porque es una idea novedosa y pensada para mejorar el día a día de todos los vigueses. Yo me la voy a descargar ahora mismo", indicaba ayer Ángeles Priego.





