La Coral Casablanca versiona a la movida viguesa para celebrar su 60 cumpleaños

La Coral Casablanca y los protagonistas de la movida viguesa compartirán el escenario del García Barbón el próximo 7 de octubre para interpretar 'Fai un sol de carallo', 'Aquí no hay playa' y otros temas míticos de los 80. Los propios Antón Reixa (Os Resentidos) y Bernardo Vázquez (The Refrescos), dos de los artistas invitados al concierto por el 60 aniversario de la formación, admiten sentirse "intrigados" ante la ocasión de escuchar sus temas en las voces de "gente seria y que sabe cantar".

La lista de esta cita musical también incluye a Teo Cardalda y María Monsonís, que han elegido una canción de Cómplices, y a Miguel Costas (Siniestro Total), que interpretará una versión sinfónica de 'Bailaré sobre tu tumba'. También participarán en la celebración Wenceslao Cabezas "Polo" y el grupo Airiños do Parque de Castrelos.

El director de la formación, Óscar Villar, y el vicepresidente de la Fundación Casablanca, Jesús Saiz, presentaron ayer el concierto junto a casi todos los artistas invitados y la periodista Noelia Otero, maestra de ceremonias de la gala junto a Carlota Corredera.

La Coral y la Orquesta Casablanca interpretarán los temas más importantes de su repertorio en la primera parte del recital para compartir después las tablas con los artistas de la movida. "Será superespecial. Son la historia de Vigo y están muy vivos. Los de mi generación cantábamos estas canciones. Lo vamos a pasar pipa", aseguraba la flautista María Italiani ante los medios.

Ella y Natalia Rial, una de las integrantes de la formación vocal, hablaron en nombre de todos los compañeros para expresar su satisfacción por actuar junto a "estos musicazos" y versionar canciones tan conocidas.

También los invitados agradecieron la oportunidad. "Será un placer y una cosa muy bonita volver a subirnos con ellos al escenario", destacó Cardalda, que definió la coral como "una iniciativa maravillosa musical y socialmente" y destacó la "actitud de libertad, alegría y solidaridad" de sus miembros.

María Monsonís reconoció que tiene "muchas ganas" del concierto, donde interpretarán "Las penas son la sal de la mar", y calificó de "lujazo" la oportunidad de poder actuar de nuevo junto a la formación.

Compañeros de conservatorio

Tanto Cardalda como Bernardo Vázquez fueron compañeros de Óscar Villar en el conservatorio. Al primero lo echaron tras opinar sobre la educación musical en el programa "La edad de oro" y el segundo se situaba siempre junto con el director de la coral al final del aula para hacer de las suyas.

El cantante de The Refrescos tuvo palabras para su padre, componente de honor de la formación musical, y agradeció la oportunidad de participar en el concierto para recordar su origen. "Mucha gente no sabe que soy de Vigo, por eso me pareció fabuloso. Lo agradezco. Para mí es un honor", destacó.

Reixa destacó que "las dos mejores cosas" de su vida son haber nacido en Vigo y dedicarse a la música gracias a los amigos que en los 80 querían sus letras. "Y como no tocaba ningún instrumento me dediqué a cantar", bromeó.

También destacó el papel de las formaciones aficionadas -aludió a la colaboración de Os Resentidos con el grupo Lira de Ribadavia- y destacó que la coral Casablanca surgió en un momento y un territorio "no demasiado propicios para la cultura y para cantar".

Ante las dudas expresadas por los músicos invitados sobre el resultado final, Noelia Otero se mostró convencida de que el concierto "sonará muy bien y será emocionante" como todos lo de la formación, cuya capacidad para "pasar de la ópera al pop, la movida o la tradición gallega" alabó.

Por su parte, Jesús Saiz aprovechó la ocasión para solicitar un mayor respaldo de las instituciones públicas con la coral, que suma 130 miembros desde los 15 a los 70 años, y la orquesta, integrada por otros 50 músicos. "En otra parte de España se le ayudaría más. Son francamente buenos, todo el mundo lo dice", reivindicó.

Antes del concierto, al que solo se podrá acceder con invitación, una delegación visitará al Papa en septiembre con motivo del 60 aniversario y le regalarán una bandera de la ciudad.