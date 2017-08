Muñoz lamenta la "oportunidad perdida" de bajar los impuestos el próximo 2018

El PP de Vigo arremetió ayer contra la política fiscal del gobierno local tras la negativa de éste a bajar los principales impuestos. A través de un comunicado, la portavoz del grupo popular, Elena Muñoz, lamentó la política tributaria de Abel Caballero, "totalmente opuesta" a la del PP, que reclama bajar los impuestos a la ciudadanía para "devolverle los esfuerzos que han estado haciendo estos años". "Fue una oportunidad perdida", dijo. En concreto, el grupo popular proponía bajar un 3 por ciento todos los impuestos y un 25 por ciento la tasa de la basura al considerar que "los vigueses pagan la recogida de residuos más cara de toda Galicia". Los populares pidieron además que se introdujesen bonificaciones en este impuesto para las familias con menores ingresos y para familias numerosas. También propusieron bajar el recibo del agua y modificaciones en el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el de Actividades Económicas bonificando en este último a las empresas que se quieran instalar en Vigo.

"Este gobierno hace unas semanas comunicó su intención de volver a subirle los impuestos a los vigueses para el año 2018, nada más y nada menos que un 2,2 por ciento. Una decisión que para el PP no tiene ninguna justificación ni jurídica ni económica", remarca Muñoz en la nota, en la que recuerda que el Concello cuenta con un remanente de 90 millones de euros y se pregunta por qué si la sitación financiera "es tan buena como presume Caballero" no se han bajado los impuestos e invertido el remanente "que no deja de crecer".

El gobierno local, manifestó Muñoz, "solo sabe cobrar más y más, subir los impuestos y no ser capaz de gastarse esos ingresos. Está acumulando dinero a costa de los ciudadanos y no se lo está devolviendo e mejores servicios y lo estamos viendo día a día". Por este motivo, calificó de "irresponsable" la política tributaria de la Administración local y anunció que pese al rechazo de sus alegaciones al respecto por parte del gobierno local, el PP vigués seguirá "insistiendo". "Esa es la cara de la mayoría absoluta, así entiende Caballero la democracia, instalado en el no porque sí. aunque sean los vigueses quienes lo paguen", dijo.