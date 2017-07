Cíes cuelga ya el cartel de completo para los cinco días del puente de mediados de agosto

Conseguir plaza para viajar a las Islas Cíes comienza a ser casi un privilegio al alcance solo de los más rápidos. El tirón del archipiélago, el aumento de turistas en la ciudad, el buen tiempo y el haber entrado ya de lleno en la temporada alta de verano está saturando los barcos hasta el punto de que a día de hoy se están empezando a agotar las plazas a un mes vista. Y es que entre el sábado 12 y el miércoles 16 de agosto ya no es posible conseguirlo a no ser que se produzcan cancelaciones. "Para todo el puente están agostadas", aseguran desde la consellería de Medio Ambiente. Son cinco días en los que además del sábado y el domingo, el martes 15 es festivo nacional y el 16, en Vigo.

Por el momento, y son los únicos días del próximo mes en los que se han comercializado ya los 2.200 billetes que se pueden dispensar por días para viajar a las Cíes. Pero no serán el único lleno. "En julio la mayoría de jornadas se completo y, aunque a día de hoy [por ayer] todavía no hay días completos, muchos están a punto de hacerlo y se llenará la isla", aseguran desde Parques.

Esta elevada demanda no es nueva. Por esta fechas es algo habitual. Si bien es cierto, que se agoten tantos días en agosto con tanta antelación no era tan común. Las navieras comienzan a buscar alternativas para que los turistas que no pueden viajar a Cíes tengan otras alternativas. Mar de Ons, por ejemplo, fleta ya barcos directos desde Vigo para ir a Ons. Nabia lo hace desde O Morrazo, a donde aseguran que están derivando a todos aquellos que se quedan sin plaza para Cíes. "Cuando se agota Cíes le estamos ofreciendo esa alternativa. Además, estamos ofreciendo la posibilidad de cancelar los billetes a Cíes sin coste alguno con 72 horas de antelación, lo que también ayuda a que la gente compre más con la seguridad de que si no pueden ir, viene mal tiempo o tienen cualquier problema, lo pueden anular sin explicación ni coste alguno", explica una portavoz oficial de esta compañía.