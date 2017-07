"Bouzas está en cada concha de vieira de los peregrinos"

"No nací aquí, no vivo aquí pero es aquí, en esta villa, donde distruto de lo que me apasiona", señaló ayer un emocionado José Antonio Beiro en el pistoletazo de salida de las fiestas en honor al Cristo de los Afligidos de Bouzas.

El presidente del Amfiv, que sucede en el cargo a Pablo Beiro, fallecido hace dos años, fue el encargado ayer de leer el pregón con el que aprovechó para recordar a su tío y la importante relación entre el equipo que preside y la villa marinera.

También para reivindicar el papel de Bouzas como referente del Camino Portugués por la Costa, pidiendo al alcalde y la presidenta de la Diputación "que apuesten por la difusión de la increíble historia del Cabaleiro das Cunchas". "Es nuestra obligación dar a conocer que un día los restos del apóstol tocaron tierra en Galicia por aquí, por esta villa, lo que hizo que hoy Bouzas esté representada en cada una de las conchas de vieira que portan los peregrinos", aseveró Beiro, que también agradeció a Abel Caballero lo "muy bien peatonalizado" que está el casco antiguo de la villa y reivindicó el "increíble pasado, el buen presente y el mejor futuro" de Bouzas.