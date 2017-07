Los comuneros recogen en una semana el doble de firmas necesarias para llevar Porto Cabral al Parlamento de Galicia

El presidente de los comuneros de Cabral, Luis Rodríguez (c), con miembros de otros colectivos // Marta G. Brea

La Comunidad de Montes de Cabral y las entidades que apoyan la iniciativa popular para reactivar Porto Cabral en el Parlamento recogieron en la primera semana el doble de firmas necesarias para poder registrar su propuesta.

Son necesarias al menos 2.500 firmas para que la proposición no de ley presentada por la directiva de los comuneros de Cabral y avalada por una decena de firmas de otros colectivos y particulares llegue a la Cámara gallega, donde luego alguno de los grupos políticos tendría que asumirla como propia y debatirla en el pleno o en comisión. Descartada la posibilidad de que lo hagan BNG o En Marea, que han manifestado en numerosas ocasiones su rechazo al macrocentro comercial y de ocio previsto para Liñeiriños, serían el PP o el PSOE los que tendrían que asumir ese papel. Si no lo hace ninguno de ellos la iniciativa popular decaería y no sería debatida.

Por este motivo, y con el objetivo de "demostrar el enorme apoyo social al proyecto", los promotores de esta iniciativa no se conformarán con esas 5.000 firmas y agotarán el plazo de tiempo con el que cuentan, hasta el 16 de octubre, para intentar recabar el mayor número de firmas posibles.

Hasta ahora la recogida se ha realizado en Príncipe y la zona peatonal del Calvario y a partir de ahora además de continuar en estos puntos se extenderá a otros puntos de Vigo y su área metropolitana. También habrá colaboradores de la campaña en eventos especiales como el de PortAmérica este fin de semana en Caldas de Reis ya que, aseveran los promotores a través de un comunicado, "los comentarios recibidos en los primeros días de campaña revelan entre otros aspectos un fortísimo apoyo del público más joven al desarrollo de este centro".

El macroproyecto de ocio, que promueve el fondo de inversión Intu Eurofund, supondría una inversión de 600 millones de euros según sus impulsores, que cifran también en 4.000 los puestos de empleo que se crearían.