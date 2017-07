Los conciertos de O' Marisquiño regresan al Náutico y serán de nuevo gratuitos

El festival de deporte y cultura urbana O'Marisquiño está a la vuelta de la esquina. Tan solo falta un mes para que riders y skaters tomen el Náutico y deleiten a los jueces y al público con sus acrobacias y peripecias. Sin embargo, el evento no se reduce a las prácticas deportivas. Desde hace años las actuaciones musicales ocupan un papel muy importante en el festival, y este año no será una excepción. A diferencia de lo ocurrido el pasado verano, cuando los conciertos se trasladaron hasta Praza do Rei, en esta ocasión volverán a la zona portuaria, donde la organización habilitará tres escenarios diferentes. Además, las actuaciones musicales serán gratuitas tras costar diez euros cada día en la última edición.

El cartel de este año está compuesto por una veintena de grupos procedentes de toda España y Portugal. Todos ellos alargarán las tres noches del festival, desde las 21.30 horas y hasta las 2:00 de la madrugada. Artistas internacionales como el dj de "Beastie Boys" Mix Master Mike, el músico y productor jamaicano Mad Professor y la última sensación del rock electrónico británico, The Qemists, son las principales atracciones de los conciertos. También actuarán bandas locales, entre las que destacan Kings of the beach, Banana Bahía Music o Presumido.

Los escenarios estarán situados en Praza da Estrela, Muelle de Trasatlánticos y el Espacio Mahou, situado en Montero Ríos. Rap, punk y música electrónica serán las principales tendencias que se adueñarán de los oídos de los espectadores. El cartel musical es "una nueva apuesta por la calidad", subrayan desde la organización. Destacan la incorporación de "nombres imprescindibles de la escena electrónica" como los barceloneses Airaboi o Galera, ambos del sello Banned in Vegas y que llegan a O'Marisquiño de la mano del Instituto de la Juventud (Injuve).

Será frente a la sede de la Autoridad Portuaria donde se celebren las pruebas de breakdance y "La Última Oportunidad", una batalla de gallos patrocinada por Red Bull y donde los participantes mostrarán sus dotes de interpretación para crear rimas e imponerse a sus oponentes.

Todas estas actuaciones acompañarán a las siete disciplinas deportivas que este año se dan cita en el festival. Skateboarding, BMX, FMB Dirt Jump, MTB Downtown, Flatland, Motocross y Motonaútica serán las pruebas en las que se medirán todos los participantes de la presente edición. La jornada del viernes (11 de agosto) está reservada para que los deportistas entrenen y conozcan la pista donde competirán el sábado y domingo.

En los últimos años se ha rumoreado con que O' Marisquiño dejaría Vigo para trasladarse a otra ciudad del territorio nacional. El alcalde Abel Caballero zanjó ayer toda posibilidad al asegurar que el festival seguirá en el Náutico "muchos años". Precisamente ayer Concello y Diputación firmaron un acuerdo con la organización por valor de 400.000 euros, una cantidad "importantísima", según señaló el regidor.