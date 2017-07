El Concello potenciará el deporte en la calle con 8 circuitos urbanos para correr y caminar

Vigo acogió en el último año una media de tres competiciones al mes de atletismo al aire libre. 38 en total. La más popular, la Vig-Bay, con más de 5.000 participantes. La fiebre del running continúa más viva que nunca y para el Concello no solo no ha pasado desapercibida, sino que quiere sumarse todavía más a ella. Por ello, la Concejalía de Deportes que dirige Manuel Fernández ultima la puesta en marcha de ocho circuitos urbanos para facilitar todavía más este deporte al aire libre (también caminar) y potenciar su práctica entre los que todavía no se han decidido a dar el paso. El objetivo -esgrimen- no es otro que el de "animar a la ciudadanía a incorporar en sus actividades diarias el ejercicio físico y los hábitos saludables".

El proyecto se enmarca dentro del programa "Vigo Activo" y comenzará a desarrollarse en cuestión de semanas para que pueda ser una realidad el próximo otoño. Se invertirán 18.000 euros en señalizar ocho zonas de la ciudad como rutas urbanas para caminar y correr. Los recorridos se podrán identificar por los atriles que se instalarán en el comienzo de cada ruta y por las placas o báculos cada 100 y 250 metros que se instalarán para guiar a los atletas y paseantes durante la práctica de deporte. En la señalización inicial podrán conocer toda la información del circuito: si es circular o no, la distancia, el tipo de terreno, el tiempo estimado que es necesario para cubrirlo andando, trotando y corriendo y hasta el esfuerzo que exige. Esto último se reseñará a través del dibujo de entre uno y tres corazones en función de si es bajo, medio o alto.

Los dos más céntricos estarán en el entorno de la Plaza de Compostela y serán circulares. El primero, de 600 metros de longitud, rodeará la Alameda. El segundo discurrirá alrededor de los edificios ubicados entre Montero Ríos y la Alameda. En este caso son 750 metros. "El desarrollo de las humanizaciones en la ciudad permitieron ganar un mayor espacio para los peatones en las aceras. La ciudad es cada vez más amable y saludable para la realización de paseos o correr por sus calles. Con ello queremos que se recupere el hábito de la actividad física como algo saludable y necesario para una mejor calidad de vida", explican desde la Concejalía de Deportes.

La mayoría de los circuitos que se señalizarán ya se utilizan actualmente de forma habitual por corredores y paseantes. "Queremos ponerlos en valor, generar una red para darlos a conocer y que los vigueses utilicen los espacios naturales y urbanos para fomentar la práctica del deporte al aire libre como hábito de vida saludable", destacan desde el Concello.

Otro de los circuitos señalizados que estará en el corazón del casco urbano se ubicará en lo más alto de O Castro. Se trata de otra ruta circular muy frecuentada ya por deportistas que presume de 700 metros de longitud. En este caso, y como ocurre en la mayoría del resto de circuitos, en las placas identificativas se informará además de la ubicación de parques biosaludables en las inmediaciones para que los atletas puedan realizar otros ejercicios o sus estiramientos. También quedará reflejado si hay pabellones o complejos deportivos cerca, como el de As Travesas, Coia, los complejos Máis que Auga o el de Samil.

La más larga

La ruta más larga que se señalizará será la bautizada como "Litoral". Partirá del complejo deportivo de Samil, atravesará todo el paseo de la playa y, una vez en la avenida Atlántida, girará a la izquierda a la altura del Museo del Mar para enlazar con el paseo de Bouzas y finalizar en las inmediaciones de su playa. Son 4 kilómetros con señalizaciones cada 250 metros y que se caminan en un tiempo estimado de 36 minutos y se corren en algo más de 20. A lo largo del mismo se pueden encontrar además dos parques biosaludables.

También el paseo del Lagares entrará a formar parte de esta primera red de circuitos urbanos señalizados. Se dividirá en dos trechos, ambos de 3.500 metros. El primero, desde la avenida de Madrid hasta Castrelos; y el segundo, de Balaídos hasta Samil. Las marcas se colocarán también cada 250 metros. Ambos enlazarán con el "Litoral", por lo que quedará señalizado un circuito de 11 kilómetros desde la avenida de Madrid hasta Bouzas a través del río y Samil. Otros dos serán los de Coia a lo largo de la zona verde de Castelao. Uno de 1700 metros y otro de 1.600.

Pero este proyecto irá más allá. El Concello contempla lanzar una aplicación móvil para que los deportistas habituales puedan incluso conectarla con otras como Endomondo, Strava o Runtastic para conocer sus progresos e incluso competir con otros usuarios. Además, anotan desde el Concello, contribuirá a que aficionados de fuera de la ciudad puedan conocerlas.