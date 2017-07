Las cifras se alían con las letras

La Feria del Libro de Vigo cerró ayer su 43º edición con buenos datos de venta en comparación con años anteriores. Durante toda la semana, presentaciones y firmas de ejemplares se sucedieron en la Porta do Sol y en las casetas instaladas a lo largo de la Calle Príncipe. La satisfacción de los libreros es unánime y todos muestran su entusiasmo gracias a la acogida que tuvo el evento. "Las ventas fueron mejores que el año pasado. Sin embargo, sí noté menos público quizás debido a la inestabilidad del tiempo que hizo que la afluencia fuese menor. Aún así, el resultado es positivo", asegura Antón Pedreira de la librería Pedreira. Otros ven un ligero avance en comparación con el año pasado pero muy lejos de años anteriores. "Creo que los libreros debemos hacer un balance positivo. Aumentaron un poco las ventas en comparación con el año pasado y aunque lejos de lo que se vendía hace 15 años, estamos satisfechos", afirmaba Mar Fernández de la Librería Mendinho.

El buen tiempo de los primeros días de feria que dio paso a varias jornadas de inestabilidad meteorológica no impidió que miles de vigueses se acercasen a las casetas. Muchos aseguran que son asiduos a asistir al evento porque es una manera de conocer nuevos autores de nuestra ciudad y alrededores. "Vengo siempre aunque no busco nada en especial. Echo un vistazo para comprar algo para mí y para el niño. Creo que es una buena iniciativa aunque me da pena que cada año haya menos casetas" declara Vanesa Fernández mientras ojea varios libros. "Aquí compro en papel aunque ya no suelo hacerlo porque leo en el E-book. Pero agradezco la ayuda de los libreros y me lo llevo", comenta María Jesús tras comprar un ejemplar.

Los autores también están satisfechos de los resultados obtenidos. Amara Castro, autora de uno de los libros más vendidos en la Feria, "Con esto y un bizcocho...", muestra su felicidad al haber formado parte por primera vez del evento: "Es una forma de poder estar en contacto con las personas que te van a leer y recibes todas las sensaciones de la gente que compra tu novela. Había un montón de gente en la firma de libros y me emocionó muchísimo poder vivir ese momento". Además, añade que "estoy muy contenta con la acogida de mi libro. Apenas lleva un mes en la calle y voy a sacar en breves la segunda edición. Estoy muy agradecida. Ya estoy preparando mi segunda novela y esto me da muchos ánimos para continuar".

Los más vendidos

Los libreros también comparten opiniones a la hora de hablar de los libros más vendidos. "Todo esto te daré" de Dolores Redondo, Premio Planeta 2016, se situó como una de las novelas que más éxito cosechó en esta 43º Feria del Libro de Vigo. Asimismo, el ya comentado "Con esto y un bizcocho..." de Amara Castro se posicionó como uno de los títulos más deseados de los visitantes que se acercaban a las casetas.

Sin embargo, los títulos escritos en gallego también aumentaron sus ventas. "Vendimos mucha literatura en gallego que hacía tiempo que no se vendía tan bien", aseguran desde la caseta de la librería Librouro. Carlos Núñez con su "Vigo metropolitano na Galicia céltica" fue uno de los libros en gallego más vendidos.

Aunque el vencedor sin duda de la Feria del Libro fue Pedro Feijoo con su novela "Os fillos do lume". Con su presentación y posterior firma de ejemplares reunió a multitud de lectores a la espera de poder conocer al autor de la que fue sin duda la novela más vendida de los días de Feria en nuestra ciudad. El propio autor solo tenía palabras de admiración hacia sus lectores: "Solo puedo agradecer la acogida que está teniendo el libro. De momento no me puedo quejar y es una satisfacción ver a tanta gente con mi libro bajo el brazo".

Por otro lado, la ubicación de La Feria del Libro, que por segundo año se situó en Porta do Sol, fue de nuevo motivo de opiniones diversas por parte de libreros y visitantes. A pesar de que la mayoría cree que es un lugar más apropiado debido a un mayor tránsito de gente, los hay que prefieren su antigua ubicación, la Plaza de Compostela, debido a que "la gente que iba a la Alameda iba a comprar. Aquí muchos ojean pero no compran", opinan desde la librería Pedreira. Hoy da comienzo allí, en la Alameda, la Feria del libro antiguo y de ocasión que se desarrollará hasta el 25 de este mes con una amplia oferta de títulos descatalogados.





