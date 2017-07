Audasa eleva la "indignación" en Vigo por los reiterados problemas sin solución en la AP-9

El nivel de indignación en el área de Vigo con Audasa aumenta a pasos agigantados. Su polémica gestión de la AP-9 está logrando algo inaudito: unir a partidos políticos, Concello, Xunta, Autoridad Portuaria, conductores particulares y profesionales, sindicatos, vecinos y hasta a la Valedora do Pobo, por su común cabreo por los históricos problemas sin resolver en el eje vertebrador de la fachada Atlántica gallega y principal vía de comunicación -y única alternativa real- entre Vigo y el norte de Pontevedra y Galicia. Y las quejas no son pocas: peajes de los más elevados de España; cobro tras retenciones kilométricas periódicas; problemas de contaminación acústica en Teis y Chapela; enfrentamientos con el Puerto por su recelo a pagar el canon por la ocupación de la lámina de agua; retrasos en la obra de ampliación; denuncias sindicales por temas laborales... Todo un reguero de protestas -muchas históricas- que continúan sin resolver. La concesionaria se instaura en el silencio. Pero no siempre. Su mutismo sí lo rompe para reclamar más dinero, como los 115 millones que ha exigido a Fomento a través de un contencioso-administrativo por la ampliación de Rande o las bonificaciones entre Vigo y Pontevedra. Y lo hace al tiempo que engordan sus cuentas. En 2015, por ejemplo, más del 80% de los beneficios que declaró Itinere (la matriz de Audasa) procedieron de la autopista AP-9: más de 52 millones.

Y todo ocurre mientras el Concello vigués pelea, entre otras cosas, por eliminar la contaminación acústica y convertir en urbano el tramo desde Buenos Aires, algo de lo que responsabiliza no solo a Audasa, sino también a la Xunta, que "debe hacer el proyecto técnico del acceso", como reitera el alcalde; y también a Fomento, titular de la vía. Al mismo tiempo, el gobierno gallego batalla para que se le ceda la titularidad de la autopista. Pero el Ministerio está enrocado. Esta misma semana ha rechazado debatir en el Congreso la propuesta aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego. Pero también el gobierno local espera respuesta a sus reclamaciones, que son también las de toda la corporación municipal, unánime en varias mociones plenarias. Entre tanto, los problemas, lejos de disminuir, aumentan, como el malestar de los vigueses y de buena parte de los gallegos. "Es un despropósito y nadie se inmuta. Ni Audasa, ni Xunta, ni Fomento", denuncia Caballero. A continuación se recogen quejas y problemas pendientes:

| Peajes elevados. Afecta a todos los usuarios, que deben hacer frente a una de las autopistas más caras de España. Y se agrava en el caso de Vigo, donde es la única alternativa real para moverse hacia Pontevedra y viceversa y donde, junto con Redondela, sigue sin respuesta la demandada gratuidad del tramo entre ambos municipios. Los transportistas están entre los más afectados. "El coste que asumimos es una barbaridad. Hay compañeros que hacen Ferrol-Tui dos veces al día. Solo en peajes les supone 160 euros. Es más de lo que gastan en gasolina", ejemplifica el presidente de Asetranspo, Ramón Alonso, quien critica además que a los camioneros ni siquiera se les hacen descuentos. "Tras más de 30 años de concesión lo que habría que hacer es que se devuelva a Fomento y que se pague solo por el mantenimiento", reclama indignado. El elevado precio es una queja general. "La rebaja tiene que ser algo prioritario. No puede mantenerse esta situación si lo que se pretende es cohesionar el Área Metropolitana de Vigo. Es la vía principal a Pontevedra y también de conexión entre los tres puertos gallegos. O se rebaja, o se eliminan tramos de pago. Urge una solución", reivindica el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros.

| Tramo urbano "digno". Es una de las principales batallas del Concello que continúa sin respuesta. Pero el gobierno local no se cruza de brazos. "En los próximos días se lo volveremos a reiterar a Xunta, Fomento y Audasa. Y si no cumplen, particularmente con el acceso de Buenos Aires, cortaremos el tráfico de camiones pesados por Sanjurjo Badía", avisa Caballero. El alcalde también quiere soluciones "inmediatas" al resto de problemas. Y así lo trasladará. "La ciudad está muy insatisfecha y enfadada. Y con razón. Por la falta de medidas por los ruidos, por el acceso en Buenos Aires, por las nulas medias para paliar los problemas de tráfico durante la ampliación; por el cobro de peajes cuando hay atascos de más de dos horas... Es una desatención total intolerable", remarca el regidor olívico.

| Contaminación acústica. El tramo de Vigo de la AP-9 es el más ruidoso de todo el Eje Atlántico. Miles de vecinos de Teis, pero también de Chapela, soportan a diario más de 65 decibelios, un nivel que puede llegar a causar daños en la audición. Pero no es nuevo. Llevan más de 35 años así. Han levantado la voz reclamando soluciones, como pantallas acústicas, un asfalto especial y hasta medidas para reducir la velocidad. "Seguimos esperando. Lo único que nos dicen desde Fomento es que está en estudio. Es escandaloso. Y nos dirigimos al Ministerio porque es el titular de la vía, pero es una obra que tiene que ejecutar Audasa", remarca, molesto, el secretario de la Asociación de Vecinos de Teis, Anxo Iglesias. Esta queja no solo es de Teis, sino también de los vecinos del municipio redondelano de Chapela.

| Atascos y cobro. Horas atrapados en la autopista, buena parte de las veces en las inmediaciones de Rande y, cuando los conductores llegan al peaje, barreras bajadas y a pasar por caja para poder continuar. Esta es otra de las quejas históricas de los usuarios de la AP-9. El Concello y la Xunta reclamaron reiteradamente a la concesionaria vía libre para los conductores en estas situaciones. Pero todo sigue igual. La última queja formal llegó hace escasas semanas por parte de la Valedora do Pobo, Milagros Otero. "Es una consecuencia lógica de su responsabilidad", advirtió. En su informe, en el que "urge" medidas para paliar los "perjuicios" a los usuarios, es clara: "Los conductores manifiestan su indignación por el tiempo invertido [?]. Y, aún por encima, por tener que abonar el trayecto cuando lo único que ocasionó el uso de la autopista fue la pérdida de tiempo y los perjuicios asociados", argumenta en su escrito. La situación sigue igual. Esta misma semana cientos de conductores volvieron a quedar atrapados en Rande tras varios accidentes y tuvieron que pagar.

| Obras retrasadas e intentos de "cambiazo". En 2015 Audasa y las empresas constructoras de la ampliación de Rande trataron de cambiar el proyecto que ya había sido adjudicado. Una maniobra que ralentizó la obra hasta que el Ministerio de Fomento abrió una investigación y rechazó su propuesta. También el abogado del Estado. La primera piedra se colocó el 27 de febrero de 2015. En abril de 2017 debería haberse entregado. Luego Audasa reveló que no finalizaría hasta agosto de este año, algo ya imposible. La nueva fecha es febrero de 2018. El plazo propuesto cuando se adjudicó eran 23 meses.

| Pulso con la Autoridad Portuaria. El Puerto de Vigo fue de las últimas instituciones en tener problemas con Audasa. Su exigencia de que pagara las tasas correspondientes a la ocupación de la lámina de agua en Rande obtuvo la callada por respuesta, lo que llevó al organismo portuario a insistir y a elevar la sanción a la categoría de "grave". En mayo de este año logró que abonara 120.000 euros. Pero todavía quedan otras que Audasa tiene recurridas. El presidente portuario, Enrique López-Veiga, ya avisó que seguirá adelante con este enfrentamiento hasta que la concesionaria se avenga a "regularizar su situación", que pasaría porque solicite una concesión administrativa como cualquier otra empresa que opera en terrenos portuarios y pagar los cánones. "Aunque sea a golpe de multas", llegó a manifestar el presidente del Puerto.

| Quejas laborales. Las obras de ampliación de Rande no solo han provocado protestas por los atascos y retrasos. También lo han hecho por las condiciones laborales. Una situación que llevó a la CIG a desarrollar una movilización a finales de junio sobre uno de los nuevos carriles denunciando "explotación" laboral. También el BNG o Marea protestaron por ello. "Tienen jornadas excesivas, maratonianas y con salarios por debajo de lo estipulado. Pero a Audasa solo le preocupa el beneficio", denuncia el secretario nacional de CIG-Construcción, Xoán Xosé Melón. Sus denuncias comenzaron meses antes del fatídico accidente que se cobró el pasado miércoles la vida de uno de los operarios tras precipitarse por un talud.





Abel Caballero

Alcalde de Vigo

"Es intolerable y Xunta y Fomento ni se inmutan"







Jorge Cebreiros

Pres. empresarios



"Urge su cesión a Galicia y la rebaja de los peajes"







Ramón Alonso

Pres. Transportistas



"El coste para los camioneros es una barbaridad"







Anxo Iglesias

Asoc. vecinos de Teis



"El exceso de ruido continúa sin resolverse"