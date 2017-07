Iberia mejora sus tarifas en Peinador y rebaja de 125 a 29 euros el precio de ida a Madrid

Iberia desplomará el precio mínimo de los billetes de la ruta Vigo-Madrid a partir de octubre. Desde mediados de ese mes, y según se reflejaba ayer tanto en su página web como en los buscadores de las agencias de viaje, la aerolínea suprime la histórica penalización que mantenía todavía en Peinador por comprar solo un viaje de ida, lo que multiplica hasta por cuatro el coste del billete. Este cambio en su política tarifaria permitirá adquirir viajes hasta un 76% más económicos. Actualmente el trayecto Vigo-Madrid lo comercializa desde 125 euros (imagen superior de la derecha). Desde la segunda semana de octubre el precio mínimo para todos los vuelos y meses sucesivos cae a solo 29 (imagen inferior). Lo mismo ocurre para el trayecto inverso. La tarifa más baja para un vuelo entre Barajas y Peinador pasará de 137 a solo 41 euros.

Como denunció este periódico en varias ocasiones, Iberia -pero también Air Europa- continúan a día de hoy penalizando en Vigo el denominado one way. Es decir, cobran mucho más cuando los pasajeros adquieren solo billete de ida. De hecho, son cada vez más las personas que conocen el truco para evitar este encarecimiento y recurren a él: compran ida y vuelta aunque el billete de regreso no lo vayan a utilizar. Con ello, y según las tarifas vigentes, la diferencia es abrumadora: en lugar de 125 euros pagan 58. En las agencias de viajes es una práctica histórica y habitual.

Esta penalización es una política tarifaria en vías de extinción. Pocas aerolíneas tradicionales la mantienen, mientras que las low cost no la practican. De hecho, Iberia la aplica de forma selectiva. En Santiago y A Coruña, por ejemplo, la eliminó hace años para poder competir con Ryanair en Lavacolla (subvencionada durante años); y con Air Europa en Alvedro cuando el gobierno local del ex alcalde Carlos Negreira (PP) le otorgó ayudas, lo que le permitió fijar precios más económicos. Esta situación, como adelantó este periódico, provocó que en Peinador hubiera billetes hasta 200 euros más caros a Madrid que en Compostela para viajes de solo ida; pero también para los de ida y vuelta en el mismo día o para estancias de una y dos noches. Y es que ahora mismo en Peinador solo cuando el viaje se alarga tres o más jornadas, Iberia y Air Europa aplican sus tarifas más económicas.

Todo apunta a que desde octubre se Iberia eliminará al menos la penalización por comprar solo ida, tal y como se refleja en su portal de compras. Este periódico intentó hasta en dos ocasiones esta semana, aunque sin respuesta por parte de la compañía, conocer los motivos que le han llevado a cambiar su política tarifaria.

Otras combinaciones

Aunque en la web todos los billetes de un trayecto se ofertan desde 29 euros hacia Madrid y desde 41 hacia Vigo a partir de mediados de octubre, si se intenta comprar ida y vuelta al mismo tiempo para el mismo día o para regresar en las dos jornadas siguientes, Iberia sí mantiene otra de sus penalizaciones. Es decir, en lugar de cobrar 70 euros (precio que se consigue adquiriendo los billetes por separado) cobra 262 euros. A tenor de esta situación que certificó ayer este periódico, y si nada cambia, a partir de ahora será más rentable adquirir los billetes por separado si el viaje es para ir y volver en el mismo día o en las dos jornadas siguientes.

Pero éstas no son las únicas tarifas y combinaciones que tiene actualmente cargadas Iberia en su página web en la ruta Vigo-Madrid. Hay otra (la habitual hasta ahora) que permite conseguir un vuelo de ida y vuelta por menos de 70 euros. En este caso, el viaje debe ser de tres o más jornadas. Para estos supuestos sí compensaría a día de hoy hacer una compra "normal". Es decir, adquirir la ida y la vuelta al mismo tiempo. Y es que en este supuesto el precio mínimo desde Vigo baja a 23 euros; y desde Madrid, a 35. En total: 58 euros.

En el caso de Air Europa, la otra compañía que cubre la conexión Vigo-Madrid, la penalización por comprar solo ida se mantenía ayer vigente a partir de octubre, cuando Iberia la elimina. Un billete para solo un trayecto cuesta un mínimo de 127 euros. Si se recurre al truco de comprar ida y vuelta, baja a 57 (22,5 desde Vigo y 34,9 desde Madrid).