Las obras obligan a rodear Balaídos desde hoy para ir hacia las playas por la avenida Citroën

Las obras de reforma de la grada de Río pondrán a prueba desde hoy el tráfico en la avenida de Citroën. Desde esta mañana (10.00 horas) y durante dos semanas no se podrá circular por el tramo que transcurre en paralelo al graderío, en el que está instalada ya la maquinaria para proceder al desmontaje de la cubierta. Los vehículos que lleguen a este punto desde la avenida de Castrelos deberán rodear el estadio girando a la derecha por Val Miñor, luego a la izquierda en paralelo a la grada de Tribuna y de nuevo a la izquierda por Olímpicos Galegos para poder proseguir por la avenida de Citroën en sentido a la carretera de Camposancos.

Se trata de un punto conflictivo de circulación, particularmente en el mes de julio. Y es que la avenida de Citroën no solo soporta el intenso tráfico hacia la factoría automovilística, sino que es una de las principales vías de acceso a las playas. Por ello, la Concejalía de Tráfico ha señalizado todos los desvíos recomendados y ha tomado una medida alternativa para tratar de agilizar la circulación alrededor del estadio. Los vehículos no necesitarán llegar a la rotonda de Val Miñor con Fragoso. El Concello ha habilitado uno de los dos carriles que transcurren bajo Tribuna en sentido playas. De esta forma, los conductores no se verán obligados a llegar hasta la citada rotonda y, posteriormente, al cruce con Manuel de Castro. Podrán llegar directamente a Olímpicos Galegos a través de este carril excepcional pegado a Balaídos.

Este corte no afecta a los giros ni desde la avenida de Citroën hacia Val Miñor para los vehículos que van en sentido Castrelos; ni tampoco el que se puede hacer a la izquierda desde Olímpico Galegos frente al acceso de Citroën. Además, y según fuentes municipales, los peatones sí podrán circular por el tramo cortado al tráfico en la avenida de Citroën, lo que permitirá proseguir la senda de Lagares sin tener que rodear el estadio.