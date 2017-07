Mouriño abre la puerta a negociar la concesión de Balaídos para que "gane la ciudad y los celtistas"

El presidente del Celta comunica su voluntad de alcanzar un acuerdo sobre Balaídos. Carlos Mouriño detalla en un vídeo retransmitido a través de las redes sociales y de la página del club sus aspiraciones sobre la reforma: habla de las gradas, la iluminación, los aprovechamientos comerciales de los bajos y hace hincapié en cómo se recogerá todo ello a nivel legal "para trabajar con mucha seguridad". "Este tiempo que hemos perdido no podemos volver a perderlo", advierte. Pide, en resumen "un documento con las suficientes garantías". "Creemos que podemos llegar a grandes acuerdos", "estamos en la pauta", añade. Lo que no quiere el presidente es "que no haya ganadores ni perdedores, que gane la ciudad de Vigo y los celtistas". Con esto, remacha "dejaríamos atrás todas las políticas, haríamos un gran club". Si esto se consigue "podemos todos seguir soñando". En un mensaje retransmitido a través de las redes sociales y la página del club, Carlos Mouriño hace balance.



Sobre la mesa estaba la posibilidad de ubicar en Mos el nuevo estadio y la ciudad deportiva. Una opción que parecía coger fuerza después de que esta pasada semana Mouriño se dejara retratar junto a la alcaldesa Nidia Arévalo. Una visita que fue interpretada como un nuevo acercamiento a esta localidad tras las desavenencias con Vigo. Una imagen que no alteró en absoluto el convencimiento de Caballero de que "el Celta va a jugar en Balaídos los siguientes cien años de su historia".

Las diferencias entre ambos por la reforma del estadio han sacudido la actualidad local desde que el pasado 6 de abril Mouriño diera un golpe en la mesa al anunciar la "irreversible marcha" del Celta. Una decisión que sin embargo no afectaba a la sede, el alma máter del club: "La sede social del Real Club Celta de Vigo estará siempre en Vigo, las oficinas centrales estarán siempre en Vigo y no cambia nada".

Queda ahora pendiente ese encuentro entre ambos en el que Caballero tiene previsto trasladar una propuesta formal sobre la concesión de Balaídos al presidente celeste.