A pesar de los avances que ha tenido la tecnología y los cambios que se han dado en el consumo de contenidos escritos, el papel es el material en el que se continúan consumiendo mayoritariamente los libros. No solo los libreros de la ciudad respaldan esta afirmación, también los propios escritores celebran la acogida que están teniendo sus últimos libros... en papel.

Pedro Feijoo, que presentó ayer su libro Os fillos do lume con cerca de cien asistentes en la Feria del Libro, opina que el miedo al fin del papel "es más el pánico de la industria, que viene el lobo y políticas gubernamentales que no son las más correctas". Además añadió que "por fortuna la gente aún compra libros". De esta manera, dejó claro su entusiasmo ante el futuro de la industria y que actos como el de ayer le hacen estar tranquilo en ese aspecto debido a la gran recepción que están teniendo sus obras.

Sin embargo, no es el único autor reconocido que defiende que la situación actual del mundo editorial no es tan alarmante como en ocasiones parece. Xose Luís Méndez Ferrín, que acompañó ayer a Xosé Ramón Reza en la presentación de su primera novela Terradentro, opina que "o que me importa é o que levan os libros dentro. Houbo libros en rolos, libros en papiro, libros de todo tipo... Non importa o soporte, iso non vai acabar nin coa literatura, nin coas letras, nin coa poesía, nin con nada".

La percepción de los libreros no dista mucho de la de los propios escritores. "Penso que a obra dixital non está cumprindo as espectativas creadas".declara Ricardo de la librería Libros para soñar. Además, añade que la venta en algunos tipos libros de libros no se han resentido con la llegada del libro digital. "Nós estamos especializados en literatura infantil, polo que non apreciamos en absoluto esa nova tecnoloxía" , añade.

En la quinta jornada de la Feria del libro, ya se comienza a saber cuál está siendo la acogida por parte de los vigueses. Muchos de los representantes de las librerías declaran que el fin de semana ha sido bueno en cuanto a venta de libros. "Ata o de agora, todas as feiras do libro das que fomos neste ano foron algo mellores en canto a ventas que o ano pasado" declara Gonzalo Pérez de la librería Cartabón. Sin embargo avisa "que a Feira de Vigo comece a final de mes, perxudícanos". De esta manera, lamenta que no se iniciase la Feria el día 1 de julio como años anteriores. Desde la librería Libros para soñar comparten que "o fin de semana foi bastante bo, pero non podemos comparar aínda ata que remate a Feira".

La ubicación, que repite este año en plena Porta do Sol, ayuda a que más gente acuda a interesarse por los nuevos títulos que están expuestos en las casetas o adquirir obras publicadas hace tiempo.

Sin embargo los libreros reconocen que antes la gente que se acercaba a la Feria del libro iba a comprar y ahora es mucha la gente que está paseando y no compra. Por otro lado, el descuento de un 10% sobre el valor del libro que ofrecen los libreros es un aliciente para los viandantes.

La literatura infantil y juvenil está teniendo buena acogida en la Feria. Muchas son las familias que se acercan a comprar libros para atraer a sus hijos a la lectura. Desde las propias librerías declaran que en ocasiones los que compran en las casetas son clientes habituales de la librería que aprovechan los descuentos para así ahorrar. Sin embargo, el buen tiempo que está predominando en los últimos días en la ciudad hacen que la mayor venta de libros se retrase hasta las últimas horas de la tarde cuando el sol comienza a bajar.

Continúa la Feria del Libro

Hoy, las actividades en la Feria del Libro continúan. A las 19:00 se celebra un concierto-presentación de "Fantasía coas palabras, de papi e Mami" publicado por Galaxia. A las 19:30 estarán firmando libros Manuel Estabn y María Luísa Abad, firmando sus publicaciones "A ira dos mansos" y "Limaduras de prata" respectivamente. A las 19:45 es la presentación "Avións de papel" de Xavier Estévez, a la que acudirán Marcos Viso y Helena Pérez. Y por último, a las 20:30 Antonio M. Fraga, acompañado por Ledicia Costas, presentará "A virxe das areas".