Feijóo, "orgulloso" de la apertura del hospital cuando no había un "patacón" para invertir

El presidente de la Xunta aprovechó su primera visita al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo dos años después de su apertura para defender el modelo de financiación público-privado elegido por la Xunta para construir y explotar los servicios no sanitarios del recinto y situarlo como el "mejor hospital de España". Así de rotundo se mostró Alberto Núñez Feijóo tras soplar las velas del segundo aniversario del complejo rodeado por algunos de los primeros bebés nacidos en Beade. En su breve intervención ante las familias invitadas al acto, el dirigente autonómico ensalzó la apuesta de la Xunta por Vigo por iniciar la ejecución del nuevo hospital "en una etapa de vacas flacas en la que no había un patacón para invertir".

Feijóo se refirió a las familias allí presentes y al resto de vecinos del área sanitaria como los "legítimos propietarios del complejo" e insistió en que la ciudad había visto retrasada durante años su demanda de más instalaciones sanitarias y el Cunqueiro vino a cubrir esas necesidades triplicando la superficie del Xeral, doblando el espacio de atención de Urgencias, con un 70% de habitaciones individuales y reforzando el bloque quirúrgico.

El presidente recordó las grandes cifras que hacen del Cunqueiro la infraestructura sanitaria más importante de Galicia sin entrar en ninguna de las incidencias que marcaron su puesta en marcha debido a la reestructuración del área sanitaria y la integración de servicios de tres hospitales. El popular recordó su experiencia como usuario acompañando a su madre y se centró en el "excepcional salto" que ha supuesto el complejo respecto a la atención prestada en Pizarro.

Siguiendo con el tono positivo propio de un acto festivo, Feijóo quiso agradecer públicamente el apoyo "de quienes creyeron en el hospital" desde el primer minuto y cedió el protagonismo a la plantilla del Cunqueiro. "Vigo tiene uno de los mejores equipos de personal de la sanidad española", destacó el titular del Ejecutivo gallego, que recordó la encuesta realizada a 1.500 profesionales de todo el país y que sitúa al hospital de Beade como el mejor de la sanidad gallega.

Fue al término de la celebración y en respuesta a preguntas de los periodistas cuando el presidente se refirió al modelo concesional elegido para construir el Cunqueiro, un sistema que se estrenó en Vigo y que no volverá a utilizarse ya que la ampliación del hospital de Pontevedra ya se hará con fondos propios de la Xunta. Feijóo aseguró que "para nada" se arrepiente de haber optado por una financiación mixta y defendió que era la única alternativa para sacarlo adelante "sin volver a retrasarlo como hizo el bipartito durante años". "No me importa que me señalen como culpable de haber construido un hospital en plena recesión", insistió el presidente antes de recordar que también en Castilla La Mancha se acaba de recurrir a esta fórmula para construir nuevos equipamientos sanitarios. "Me siento orgullo de que entre todos hiciéramos este hospital", concluyó restando trascendencia a los dos años que ha tardado en pisar el edificio en visita oficial.