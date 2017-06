El Celta estudia las posibilidades de Mos y Caballero recalca que "seguirá" en Balaídos

La visita de Carlos Mouriño al campus deportivo de verano que se celebra en Mos fue interpretada como un nuevo acercamiento del presidente del Celta hacia esta localidad, en la que el equipo ha fijado sus miras para construir un nuevo estadio y una ciudad deportiva tras las desavenencias con el Concello de Vigo. Esta posibilidad, en todo caso, no afecta a Abel Caballero, que repitió ayer hasta en dos ocasiones que "el Celta va a jugar en Balaídos los siguientes cien años de su historia". El regidor sí admitió aunque no de forma expresa la posibilidad de que el Celta pueda construir una ciudad deportiva en este municipio limítrofe al señalar que "ni siquiera sigo dónde entrena. No recuerdo haber ido a ningún entrenamiento, yo voy a los partidos", zanjó.

Las diferencias entre el alcade de Vigo y el presidente céltico son cada vez más notorias y, sobre todo, públicas, y de nuevo ayer Mouriño quiso remarcar que "hemos puesto las cosas muy claras en el Concello -de Vigo- y nos limitamos a seguir insistiendo en que en las condiciones en que está Balaídos no podemos seguir allí".

No es la primera vez que el presidente del Celta rechaza el campo municipal y las obras de reforma del mismo, que continúan con normalidad en la grada de Río, ayer con la retirada de las últimas planchas de uralita de los laterales por parte de tres grúas.

Por ello, ante la falta de avances en las conversaciones con el Concello, que en su momento abrió la posibilidad de una concesión administrativa, Mouriño ha decidido centrarse en Mos. "Estamos en los estudios preliminares y a partir de ahí ya se decidirá aunque la última palabra la tiene la alcaldesa", aseveró Mouriño en presencia de Nidia Arévalo quien, como en ocasiones anteriores, mostró su satisfacción por la elección del Celta. "Desde el primer día en el que el presidente llamó a nuestra puerta nos sentimos felices", remarcó la regidora de Mos, que coincidió en señalar que existe un "equipo técnico trabajando sobre las posibilidades que Mos puede ofrecer".

Arévalo, que rechazó "entrar en los conflictos que pueda haber" entre el club de fútbol y el gobierno local de Vigo, remarcó que Mos es el único municipio del área que cuenta con un Plan Xeral aprobado y que éste admite la posibilidad de construir un estadio y una ciudad deportiva. "Abrir la puerta al Celta es defender el Concello de Mos", reivindicó la regidora, que apuntó que "va a llegar un día en el que habrá que decir algo más y espero que ese día sea más pronto que tarde" al respecto de que por ahora tan solo se han apuntado intenciones.