Ryanair se rinde a las 'Islas de los Dioses' de la Ría de Vigo

Ryanair vuelve a rendirse al paraíso de las Islas Cíes, el archipiélago del Parque Nacional Illas Atlánticas que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad. Lo hizo en octubre de 2016 cuando en pleno otoño saludaba a sus seguidores en las redes sociales con una imagen de la playa de Rodas y lo ha vuelto a hacer a las puertas de las vacaciones de verano con un artículo publicado en su revista digital en el que descubre los siete rincones escondidos de Cíes.

"Con su ambiente tropical, aguas cristalinas y playas de arena suave, no es de extrañar que los romanos llamasen Islas de los Dioses a las Islas Cíes", explica la aerolínea de bajo coste a los lectores de Into the Blue en el arranque de un artículo que parece especialmente dedicado al turismo británico pues destaca que Vigo está a "un rápido vuelo desde el Reino Unido". Ryanair conecta actualmente la ciudad olívica con Edimburgo en un único vuelo con destino Gran Bretaña. Dublín es el otro destino que ofrece la aerolínea de bajo coste en las islas británicas y cuyo mercado también podría dejarse seducir por el artículo Vigo al descubierto: siete cosas que no sabías de las Islas Cíes, en el que descubre lo siguiente:

Las Islas Cíes tienen la mejor playa del mundo. Tal como ocurrió hace unas semanas con el diario Daily Telegraph, y con el diario The Guardian hace unos años, Ryanair destaca la Playa de Rodas como un arenal único en el que destaca el entorno natural en el que se ubica.

Los piratas las usaban como su ´Isla del Tesoro´ . El tesoro de los galeones de Rande y la visita de Drake a la Ría de Vigo es otro de los atractivos que destaca Ryanair en su artículo en el que brevemente introducen parte de la historia de la Batalla de Rande: "Las Islas Cíes eran perfectas para almacenar los botines y trazar sus peligrosos planes de saqueo, incluso se apropiaron de las islas expulsando a los monjes que las habitaban hasta entonces".

Son perfectas para el senderismo . Son muchas las rutas y los caminos que esconden las Islas Cíes, pero Ryanair ha destacado una ruta sobre todas las demás: la del camino al faro de Cíes. Un camino de más de 7 kilómetros "con un perfume mentolado de eucaliptos que se intensifica a medida que se pone el sol". O Lago dos Nenos y los acantilados de la cara oeste de las islas son otros puntos destacados por la publicación

Son el refugio de una gran colonia de aves. Más allá de las gaviotas que anidan en las Islas Cíes y que han dado pie a un sinfín de anécdotas, las Islas Cíes se convierten en el hogar de especies en peligro de extinción así como otras especies que se reproducen en el archipiélago que cierra la Ría de Vigo.

Son perfectas para observar las estrellas . "Los niveles extremadamente bajos de contaminación lumínica hacen que las Islas Cíes sean perfectas para observar las estrellas", explica Ryanair en su artículo en el que, eso sí, olvidan que las islas son desde 2016 uno de los Destino Starlight con los que cuenta Galicia

El camping de las Islas Cíes y su restaurante. Los dos últimos secretos de las Islas Cíes que descubre Ryanair están vinculados a los servicios del archipiélago: el cámping y el restaurante. Del primero destaca que es "uno de los campamentos más idílicos en los que puedas estar". Del restaurante, por su parte, destaca la comida fresca, el Albariño y la cerveza fresca que permite "refrescarse en la terraza con vistas a la playa".

Los planes de Ryanair en Vigo

Fue hace un año, en 2016, cuando la aerolínea de bajo coste Ryanair aterrizada en el aeropuerto de Vigo con la inauguración de un primer vuelo que conectaba la ciudad olívica con Barcelona. Desde entonces, acompañada por las cifras de ocupación de los vuelos, la firma irlandesa ha ampliado el número de destinos que ofrece desde Peinador: Dublín, Edimburgo, Milán y Bolonia.

Estos cuatro destinos internacionales, además de la conexión con la ciudad condal, podrían multiplicarse este año si Ryanair hace efectiva la idea que anunciaba hace pocas semanas y en la que abría la puerta a fijar una base de la compañía en Peinador. "Destinos como Londres, pero también otros internacionales y nacionales, funcionarían bien", admitía entonces José Espartero, su máximo responsable en España. En cualquier caso, Espartero puntualizaba que las zonas en las que vaya a crecer Ryanair en Europa en los próximos años depende de varios factores.

A la espera de la confirmación de esta noticia, volar entre Vigo y Berlín, París, Londres, Copenhague o cualquier otra ciudad a la que opere Ryanair será posible en poco tiempo a precios low cost. La aerolínea de Michael O´Leary presentaba hace unos días las claves de su programa Siempre Mejorando, con el que aspira a seguir creciendo en el mercado internacional entre 2017 y 2018. Y entre los diferentes puntos de esa hoja de ruta la compañía se fija el objetivo de la "conectividad". O lo que es lo mismo, la posibilidad de enlazar vuelos, una opción habitual en otras compañías, pero que de momento no permite la low cost irlandesa.