PP y Marea abandonan el pleno enfrentados al gobierno por frenar el debate sobre Bembrive

Gobierno de Vigo y oposición protagonizaron ayer un enfrentamiento sin precedentes en los diez años de Abel Caballero en la Alcaldía que acabó con el PP y Marea abandonando el pleno de la corporación y renunciando a defender sus propuestas del mes de junio para la ciudad. Esta ruptura insólita impidió además un acuerdo unánime para impulsar desde Praza do Rei la Reconquista como Fiesta de Interés Turístico Nacional. La decisión salió adelante con los votos en solitario de los socialistas sin debate ni apoyo expreso de los grupos puesto que la bancada de la oposición ya estaba vacía. La fractura se produjo nada más comenzar la sesión al plantear los populares una cuestión de orden para intentar debatir una moción no incluida en el orden del día para reprobar al alcalde pedáneo de Bembrive e instarlo públicamente a que abandonara sus funciones pese a no ser firme la sentencia que lo inhabilita para cargo público. El alcalde de Vigo y presidente del pleno no aceptó la solicitud y fue entonces cuando la portavoz del PP, Elena Muñoz, anunció que su grupo abandonaba el debate seguido por los ediles de Marea.

Gobierno y oposición se agarran a diferentes artículos del nuevo Reglamento del Pleno para defender sus posiciones irreconciliables. Los populares interpretan la no inclusión de su moción en el orden del día como un "atentando gravísimo a la democracia y al derecho de los grupos de la oposición a fiscalizar al gobierno". "Es un hecho gravísimo y un día lamentablemente histórico que sienta un mal precedente en esta ciudad. Ningún alcalde de España se atrevió nunca a dar un paso de este tipo vetando una moción y atacando a los legítimos representantes de los ciudadanos", argumentó Muñoz tras concluir la breve sesión.

El portavoz de Marea coincidió en su interpretación sobre lo ocurrido. Rubén Pérez lamentó "el golpe de Estado al pleno" por parte del grupo de gobierno. "Es la primera vez que se suprime una moción sin un informe jurídico previo", alertó antes de defender la oportunidad del debate sobre Bembrive pese a tratarse de un ente local independiente pues recordó que el pleno de Vigo también se tiene pronunciado sobre cargos de otras administraciones. "En agosto de 2016 se discutió sobre el cese de López-Chaves y en 2013 se declaró persona non grata a Almunia. Lo que plantea el PP es legítimo y no aceptarlo es una extralimitación de las funciones del alcalde. Es una decisión política, no jurídica", concluyó el portavoz de la coalición.

El PP ya anunció un recurso por vía administrativa para intentar que se debata de nuevo su moción sobre la "parálisis" de la pedanía de Bembrive y una demanda judicial por vía contencioso-administrativa o penal, según recomienden sus jurídicos, para aclarar lo ocurrido en las últimas horas. Los populares defienden que su texto debió ser incluido como moción de control durante la junta de portavoces que valora las cuestiones a incluir en el debate, pero el grupo socialista considera que su propuesta no encaja en este apartado y recordó ayer que se pudo plantear en el pleno como moción de urgencia y que, sin embargo, el PP descartó esta opción y planteó una cuestión de orden "para montar un lío político".

"El PSOE cumple el Reglamento desde el minuto uno y lo de hoy fue un numerito", denunció el portavoz socialista, Carlos López Font, quien aseguró que el PP era consciente de la "ilegalidad" de uno de los puntos de su primera moción y decidió modificarla presentando el nuevo texto fuera de plazo cuando el orden del día de la sesión ya estaba firmado. "Ellos saben que en ese momento ya no se podía incluir pero su intención era montar este lío", insistió el edil vigués, que los conminó a abordar los temas de Bembrive directamente con el alcalde pedáneo. El grupo de gobierno interpreta lo ocurrido ayer como "una demostración del nerviosismo de Muñoz y Pérez porque están siendo cuestionados internamente como candidatos". "Estamos en diferentes ondas. Ellos preocupados por su situación personal y nosotros en hacer avanzar a la ciudad", aseveró.

Lei de Identidade de Xénero

El abandono del pleno impidió a PP y Marea defender las mociones presentadas. La coalición de izquierdas, coincidiendo con la celebración del Día del Orgullo LGTBI, planteaba una moción para instar al Parlamento gallego a aprobar una Lei de Identidade de Xénero. Intentarán recuperarla en próximas sesiones al igual que la del PP instando al Concello a adherirse al programa de viviendas vacías de la Xunta para familias en riesgo de desahucio.