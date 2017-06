Raúl Besada: "Buscamos un grupo estable de familias de acogida para traer niños a operar a Vigo"

Desde que en 2003 se abrió la delegación de la Fundación Tierra de Hombres en Galicia, esta ONG ya ha trasladado a un centenar de niños de países en vías de desarrollo para ser operados de graves patologías que no pueden ser atendidas en sus lugares de origen por falta de recursos. Presente en Santiago y A Coruña, quiere extenderse a Vigo y busca voluntarios y familias de acogida temporal para crear un grupo de trabajo estable. La exposición que clausuran el sábado en Afundación es su manera de introducirse. Hoy, alas 19.30 horas, celebrarán un encuentro con los artistas participantes. Amenizará la hornada la compañía Arte Pingüe y los actores José Mejuto y Toñi Caseiro.

-¿Qué tal ha ido la exposición?

-Llevamos vendidas 28 obras. El resultado es excelente porque también ha sido visitada por mucha gente que ha podido conocer la labor de la ONG. Mañana [por hoy] tendremos el colofón con los artistas participantes y un grupo de teatro.

-¿Y en cuanto a la campaña de captación de voluntarios?

-Va despacio. Nuestra idea es crear un grupo de trabajo y acogida. Por experiencia, sabemos que lleva tiempo. Son niños enfermos y eso da muchas satisfacciones, pero también genera miedos antes de colaborar. Son niños con enfermedades que condicionan sus vidas, como una cardiopatía, por ejemplo. Vivimos en una burbuja y preferimos colaborar dando dinero, pero hacerlo de una forma activa cuesta más. Pero luego, la gente siempre repite. Lo que aporta debe compensar.

-¿Cuáles son los requisitos para ser familia de acogida?

-Ninguno especial. Nos preguntan si tienen que tener una habitación más o un nivel alto de ingresos, y para nada. Donde comen cuatro, comen cinco. El mayor gasto es la comida. La medicina la ponemos nosotros y de otras cuestiones, como la ropa o los carritos, se ocupa la red de voluntarios. Es tratarlo como a uno más de la casa. No son niños que procedan de familias desestructuradas, son niños queridos y escolarizados pero que en su país no cuentan con la tecnología o los profesionales necesarios para operarlos.

-¿Deben ser familias con hijos?

-Depende de la edad del niño que venga. Los hemos traído desde los 8 meses a los 13 años. Si tienen 5 o 6 años y la familia de acogida tiene otro, es perfecto, porque interaccionan. Si es un bebé o un adolescente, no es tan importante. La experiencia para los niños de la familia es impresionante. No son distintos los niños de aquí que los de allá. Los que más sufren son sus padres, porque es una angustia hasta que no los vuelven a ver. Pero los chavales son esponjas y la capacidad de aprender el idioma es impresionante. El 95% no necesita intérprete, el lenguaje de los gestos es universal. Lo básico es el cariño y la ternura

-¿Y en cuanto a dedicación de tiempo?

-Lo ideal es que uno de la familia no trabaje, porque tienen que ir al médico con él. El modelo de familia da igual y las tenemos desde los 30 a los 65 años. No depende tanto de todo esto, sino de estar de entender el proyecto y que se respete.

-¿Cuáles son los planes en Vigo? ¿Se operará aquí?

-Estamos en Coruña y Santiago y nuestro plan a medio plazo es estar en Vigo. La exposición sirve para ver cómo se recibe el proyecto. Si conseguimos crear un grupo de trabajo estable, la idea es que en lo que queda de año y al principio del próximo se consolide y, después del verano de 2018, venga el primer niño. Estoy convencido de que con la parte hospitalaria no tendremos problema porque tenemos acuerdos y los profesionales se vuelcan.