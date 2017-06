La oposición abandona el pleno de Vigo denunciando "falta de democracia" por la eliminacion de una moción

Situación insólita en el pleno de la Corporación viguesa. La oposición abandona la sesión apenas dos minutos después de empezar en protesta por la eliminación del orden del día de una moción del PP sobre la pedanía de Bembrive sin un informe jurídico en contra del secretario municipal.



La portavoz del PP, Elena Muñoz, denunció esta mañana un "ataque a la democracia" mientras que Marea hablaba directamente de "golpe de Estado al pleno". El PP anuncia recurso administrativo ante el secretario del pleno y si no le aceptan la petición de debatir sobre Bembrive estudiará la presentación de una denuncia ante los tribunales por vía penal o contenciosa. Advirtieron su temor a que se siente "un precedente histórico" con la intención, a su juicio, de "coartar" el legítimo papel de control al gobierno que debe ejercer la bancada de la oposición.



El portavoz socialista, Carlos López Font, por el contrario, defendió la aplicación del reglamento y aseguró que el texto popular no podía incorporarse como moción de control. Aseguró que el PP modificó el texto de la moción cuando ya estaba firmado el orden del día de la sesión de hoy y que por lo tanto no era posible incorporarla por llegar fuera de plazo. No obstante, insistió en que pudieron intentar introducir la cuestión sobre Bembrive como moción por vía de urgencia y lamentó que en lugar de esta opción se optase por montar "un paripé".



Con la oposición ya fuera de la sala, las dos mociones de PP y Marea decayeron y el PSOE aprobó en solitario el acuerdo para impulsar la declaración se la Reconquista como Fiesta de Interés Turístico Nacional. En el salón de plenos se encontraban representantes del Casco Vello que promueven este reconocimiento y lamentaron que las diferencias políticas tapen una decisión importante para el barrio y para la ciudad.



Concluida la sesión. El debate se trasladó a las redes sociales, donde representantes locales y provinciales del PP censuraron lo ocurrido esta mañana en Praza do Rei. También Marea de Vigo quiso dejar claro su posicionamiento en contra de la decisión socialista en sus cuentas.





A dignidade do @ppdevigo contrasta coa indignidade antidemocrática do goberno de Abel Caballero, que hoxe cruzou unha liña vermella. https://t.co/FqLUY6dxy5 — PP Pontevedra Prov. (@pontevedrapp) 28 de junio de 2017