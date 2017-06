Las bodas civiles saturan el Registro vigués: ya no quedan fechas libres en todo el verano

Si París es la ciudad del amor, los meses de verano son la fecha predilecta para dar rienda suelta a este sentimiento. Un claro ejemplo de ello se refleja en el Juzgado del Registro Civil vigués, saturado ante el aluvión de peticiones de parejas que desean contraer nupcias por lo civil. Y es que todos aquellos que quieran pasar por el 'altar judicial' tendrán que esperar a finales de verano ya que no hay disponibilidad de fechas para los meses de julio y agosto, si bien restan algunos días libres en septiembre, tal y como informaron fuentes judiciales del órgano civil.

Ante la previsión de esta realidad -el periodo estival es el más requerido año tras años por los cónyuges para convertirse en esposos- desde el Registro habían ampliado los días de la semana señalados para la celebración de bodas atendiendo así a la demanda de los novios y a las solicitudes de no posponer o retrasar más de lo debido su matrimonio. Si de normal son los martes y viernes las jornadas aptas para estos enlaces, ahora el juzgado podrá oficiar uniones civiles cualquier otro día de la semana. "Lo importante es que los contrayentes queden satisfechos con el trato y no tengan que esperar más de lo debido", señalan. También recalcaron que por motivos excepcionales o enfermedad, sí se habilitarían alguna de estas fechas ya cerradas para la celebración de enlaces. "Si hay un motivo lógico como que una persona solo esté en la ciudad determinados días o en casos de 'in articulo mortis', es decir, que la persona se encuentre impedida o sufre alguna enfermedad grave, pues nosotros nos desplazaríamos al hospital o a dónde se nos requiera para oficiar el enlace y acelerar los trámites necesarios", explican desde el Registro Civil.

Esta demanda y predilección por las bodas en periodos estivales ya se ha podido apreciar esta misma semana en este estamento judicial, y es que solo en el día de ayer el Letrado de la Administración de Justicia, nueva denominación del secretario judicial, -quien desde 2016 puede junto a la juez oficiar enlaces- celebró un total de 11 bodas civiles en una sola mañana. Una cifra que se convertirá en habitual durante los próximos meses e incluso podría verse incrementada, ya que en varias jornadas del año pasado se llegaron a realizar hasta 15 en un solo día, límite máximo de enlaces que se pueden llevar a cabo en un mañana, ya que cada acto es de aproximadamente 15 minutos de duración.

El año pasado fueron 1.200 las bodas que se celebraron en las dependencias judiciales, aunque no fueron las únicas civiles que se realizaron en Vigo. Tanto los notarios como el alcalde y sus concejales también tienen potestad para solemnizar las uniones matrimoniales e incluso trasladarlas fuera de las dependencias de los Juzgados de Vigo, como por ejemplo el Pazo de Castrelos o las dependencias del antiguo Rectorado. Sin embargo, el paso de los cónyuge por el Registro Civil es indispensable ya que existen determinados trámites que son competencia exclusiva del órgano judicial. Aunque no se produzcan importantes colas o listas de espera para casarse en el juzgado, sí es cierto que muchas parejas suelen reservar la fecha que mejor les convengan, especialmente en verano, con más de un año de antelación para asegurarse el día deseado.

Esta demanda o preferencia por contraer nupcias por lo civil se ha visto reflejado también en un descenso del número de enlaces religiosos en la ciudad. En los últimos años las bodas por la Iglesia han ido perdiendo terreno en detrimento de las civiles. Su bajo coste y la facilidad para solicitar las pertinentes documentaciones la convierten en la alternativa más frecuentada por los vigueses a la hora de formalizar las relaciones de pareja. Según datos del IGE (Instituto Galego de Estadística), el número de enlaces civiles en 2016 en Vigo y provincia duplicó al de parejas que formalizaron su relación por la Iglesia.