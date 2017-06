El comité del Puerto de Vigo inicia movilizaciones contra el "decrecimiento de la plantilla"

El comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Vigo ha comenzado este lunes 26 de junio una serie de concentraciones en protesta por la "problemática actual y gravosa situación de cara al futuro" de la entidad. La representación laboral denuncia privatizaciones encubiertas de servicios, sin la motivación previa, ni información al comité exigidos en el segundo convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

Asímismo, el comité lamenta el "decrecimiento de una plantilla que se ha reducido drásticamente estos últimos años". Asegura que la Autoridad Portuaria "tiene un claro plan de reducción de plantilla" en el cual "no defiende ni los derechos de los trabajadores ni el buen funcionamiento de los servicios básicos, sacrificando en muchos casos la seguridad de usuarios y trabajadores". Llama la atención -continua el colectivo- que "la tasa de reposición es negativa para el personal acogido a convenio colectivo", pero sin embargo el personal de fuera de convenio "no solo no se ha reducido, si no que se ha incrementado".

La situación preocupa debido a que "la Autoridad Portuaria parece estar cerrando las puertas al comité de empresa, negándole información y toda capacidad negociadora, rechazando una y otra vez las reuniones que se piden o dilatando las decisiones en el tiempo, enviando a dichas reuniones interlocutores que no tienen capacidad de decisión", esgrimen desde la representación de los trabajadores. El comité de empresa advierte de que "la negación de información es un hecho denunciable y que la transparencia dentro de un organismo público es una cualidad básica e indispensable".