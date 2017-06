Un hospital en vías de asentarse gracias al esfuerzo del personal

El Álvaro Cunqueiro cumple el próximo jueves dos años desde que abrió sus puertas para atender a su primer paciente. Tras unos complicados inicios, la Consellería de Sanidade sostiene que entre los pacientes hay ya "una gran satisfacción" con el hospital y que el área está ahora "muchísimo mejor" que antes de su apertura. Desde los colegios profesionales, los sindicatos y la Asociación Galega pola Defensa da Sanidade Pública le reprochan que, si se van superando las dificultades iniciales y los usuarios están satisfechos con la atención, es principalmente por el esfuerzo que han realizado sus profesionales.



Entre los avances nombran los pasos dados hacia una mayor participación del personal en las decisiones, obras como las de urgencias o los primeros resultados de la integración de los servicios. Siguen observando déficits estructurales, organizativos y de plantilla. La junta de personal y SOS Sanidade Pública mantienen la demanda del rescate de la concesión, mientras los médicos reclaman que se recupere la población del norte de la provincia.



Las asociaciones de pacientes consultadas -la de lucha contra enfermedades renales y la de hemofilia- tienen una mejor percepción del hospital y entre sus retos coinciden en que el más importante es que se haga más humana la atención al paciente.





Fernández entiende que el nuevo hospital está "asentándose" y aplaude que se hayan "corregido cosas a nivel estructural y organizativo", pero reprocha que "a nivel de personal siguen existiendo deficiencias", a pesar de que "han sido precisamente los profesionales quiénes más han hecho por tratar de alcanzar una normalidad que aún es muy mejorable". A ellos les atribuye el mérito de "redirigir" en algunos servicios "los circuitos y protocolos que eran inexistentes, pero imprescindibles" para unificar una plantilla procedente de diferentes hospitales. Entre los avances, también incluye las obras en urgencias, aunque las considera "una muestra de que no existía una planificación exhaustiva previa". Opina que el hospital está en el "momento de asentar las buenas intenciones" actuando en "la mejora de aquello que sigue sin estar bien estructural, organizativa y laboralmente". Destaca la disposición del colectivo que representa a colaborar. entre las necesidades incluye "dar protagonismo a los profesionales en la gestión" y regular los ratios de enfermera/paciente. Califica de "inaceptable" que no se refuerce hasta alcanzar los 35 enfermos por profesional.





Ángel Cameselle | Pte. Junta de personal de la EOXI

"No cumple las expectativas y tiene múltiples carencias"

Para Cameselle, la valoración del segundo año del Cunqueiro es la misma que el primero: "No cumple las expectativas, por ejemplo, en cuanto a camas, no ha logrado remontar y tiene múltiples carencias". Y para sostener su postura indica: "No hay más que ver que seguimos teniendo las listas de espera más largas de Galicia". Coincide en que "sale adelante por los profesionales" y lamenta que se mantiene el "déficit estructural" de plantilla. No encuentra avances: "No vemos que se haya mejorado en espera ni en calidad". Entiende que el hospital está en una situación "delicada" porque "primó lo económico sobre lo asistencial". Sostiene que el canon que se paga a la concesionaria por la construcción del edificio y la gestión de los servicios no sanitarios está repercutiendo en la atención, al entender que detrae recursos de otras inversiones necesarias. Responde que lo que le hace falta al Cunqueiro es que "venga un gobierno decidido a coger el toro por los cuernos, reconozca la equivocación, rescate al hospital de un modelo que hoy ya está desechado y apueste por uno de sanidad pública".