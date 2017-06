El PP exige "celeridad" al gobierno local para desbloquear el PXOM

El PP exige "máxima celeridad" al gobierno local para desbloquear "buena parte" del Plan Xeral de 2008 antes de que finalice el año. La portavoz municipal de los "populares" vigueses, Elena Muñoz, asegura que si el ejecutivo de Caballero aprueba "de forma inmediata" las correcciones realizadas por la Xunta a su propuesta de ordenación provisional "es viable que en enero se estén concediendo licencias".

Muñoz destaca que el Gobierno gallego emitió "en solo mes y medio" los informes urbanístico y medioambiental pertinentes y que solo contempla dos excepciones en el ámbito Fenosa-Balaídos y en el de la Metalúrgica. "El resto de zonas están desbloqueadas y se puede comenzar el procedimiento", apremia.

La portavoz del PP vigués recuerda que en cuanto la Xunta reciba la solicitud del Concello, "que puede estar perfectamente en los próximos 15 días", dispondrá de 3 meses para elaborar el informe medioambiental. "En la primera semana de octubre podemos tener ese documento y el Concello podrá aprobar y exponer públicamente el proyecto durante 20 días. Por lo tanto, tendríamos desbloqueada buena parte del PXOM antes de que finalice el año", calcula Muñoz, que considera que los plazos que ella plantea son "prudente y razonables".

"Éste es un tema fundamental", subraya, "y como demuestran los plazos se puede alcanzar una solución provisional este mismo año". "No se admiten más dilaciones. Los vigueses no entenderían que no se aprovechara esta fórmula y no se trabajara al máximo en esta solución provisional", añade.

Muñoz recuerda que Vigo suma ya 20 meses sin plan de ordenación urbanística, un hecho "gravísimo", ya que "coarta el desarrollo económico y tiene en la incertidumbre a miles de familias y de empresas".

La portavoz del PP municipal critica que durante todo este tiempo el gobierno de Caballero "no ha aportado ni un solo papel ni ha dado un solo plazo, mientras que la Xunta ha aprobado dos normas para intentar paliar los efectos nocivos de la carencia del Plan".

"Es hora de que el gobierno local haga algo. No tiene nada más importante a lo que dedicar el tiempo, por eso le pedimos diligencia y trabajo para desbloquear parte del PXOM antes de que finalice 2017", concluye.