O Calvario tira de orgullo: humilde, no pobre

El hecho de que las rentas de los residentes de O Calvario sean las más bajas de toda la ciudad y entre las últimas de España ha sorprendido a muchos de sus vecinos y comerciantes, aunque no tanto entre la comunidad educativa, que asegura ser consciente de los problemas económicos existentes en el barrio que se transmiten a través de los alumnos del CEIP Pombal y el IES Castelao.

El último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifra en 16.559 euros la renta media de O Calvario tampoco cogió por sorpresa al alcalde, Abel Caballero, que atribuyó la situación a las "reducidas rentas" de los vecinos más mayores del barrio. "Es una zona con renta baja porque tiene pensiones reducidas y lo que hay que hacer es subirlas. Eso es lo que yo estoy pidiendo siempre, pero lo que hace el Gobierno de España, avalado por el PP y la Xunta, es racanear y no hacer subidas", aseveró el regidor, quien remarcó que los vecinos de O Calvario "tenían salarios reducidos porque trabajaron en épocas muy duras de este país". "Hay que ayudar a la gente que más lo necesita", aseveró.

No obstante, la gran diferencia entre las rentas de O Calvario y otras zonas de la ciudad como el centro, con 34.124 euros anuales, o el eje Príncipe-Vía Norte-Areal y Berbés, con 33.850 euros no es aceptada por la presidenta de los comerciantes del barrio (Aceca), Encarna Álvarez, que abiertamente dice "no creer" los datos del INE. "Yo no percibo el clamor social del que hablan esas cifras. Es una estadística sin sentido, nadie dice las verdades en esas encuestas y en los últimos años todo el mundo siempre dice que está muy mal", mantiene la representante de Aceca, quien insiste en que O Calvario ha superado los peores años de la crisis "igual que el resto" y que ahora "ha mejorado muchísimo". "No es un barrio rico, desde luego, siempre fuimos una zona obrera pero de verdad que no me creo esos datos. Si fuese así habría comercios cerrados y nos llamarían como ocurría hace unos años con muchos problemas para sacarlos adelante", insiste Encarna Álvarez.

El presidente de la asociación de vecinos también compartió la "sorpresa" de ver a O Calvario como el de menor renta de la ciudad, con 9.000 euros menos al año que la segunda zona con peores datos, Teis. Juan García recuerda que se trata de un barrio obrero por lo que "los salarios son reducidos" pero, además, en los últimos años "ha llegado mucha gente de fuera y muchos no encuentran trabajo por lo que cobran el Risga y otras ayudas sociales que a la hora de hacer el cálculo bajan la renta media del barrio". Coincide en que hay muchos pensionistas en el barrio pero, en todo caso, cree que esos malos datos "no se perciben en la calle", que el mercado está "siempre lleno" y que la asociación tampoco recibe "peticiones de ayuda". "Este es un barrio acogedor y en el que la gente vive con lo que tiene y se administra bien", resume.

De la misma opinión es Conchi, una vecina que atribuye la baja renta a las reducidas pensiones de los mayores del barrio, pero no cree que exista precariedad por ello. "Son personas que cobran 600 euros, pero tienen ya su vivienda y se administran con lo que tienen, no tienen gastos", señala.

"Nos han subido las pensiones poco más de un euro este año, si tuviesen un poco de vergüenza las dejarían como estaban porque esa subida no nos da ni para un café", añade otra vecina de mayor edad que cree que son los jubilados los que contribuyen a bajar la renta media de O Calvario. "Somos muchos, muchísimos, a esta zona peatonal se la conoce como el Paseo de los bastones", asegura.

Manoli, otra vecina del barrio se "incluye" en la estadística. "Aquí hay sueldos más precarios y llegas a lo justo malamente", señala. "Pobreza hay, pero la misma que en cualquier otra parte, no hay más aquí que en otros sitios", asegura José Antonio, otro residente en la zona.

"No vemos pobreza ninguna aunque dificultades para llegar a final de mes tenemos todos", señala Ana, una vecina. A su lado, Carmen explica que es pensionista y que tiene una renta muy baja si bien "aquí en el barrio las cosas son más baratas que en otras zonas de la ciudad".

Esta misma valoración la comparten los placeros del mercado de O Calvario, que, según su testimonio, es el que mejor funciona de toda la ciudad. "Los precios son más bajos que en el centro y habrá sueldos o pensiones bajas pero la gente se ha adaptado", afirma Ángel, de una carnicería, que añade que los problemas económicos "ya se notaron más otros años".

"Hay mucha gente mayor, muchísima, aunque no es como antes de la crisis. Nosotros tenemos el mercado siempre lleno", explica Dolores. De parecida opinión es Manuel, quien remarca que "el mercado que mejor funciona es el nuestro" y va más allá al certificar que "aquí la gente gasta más que en el centro".





