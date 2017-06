Demandan a la entidad menor de Bembrive por no pagar 100.000 en euros en facturas de jardinería

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Vigo acogió ayer una vista por el impago de varias facturas de la Entidad Local Menor de Bembrive al servicio que tiene contratado para limpieza de jardines donde las cantidades a reclamar, según fuentes próximas al caso, ascenderían de los 100.000 euros. Si bien gran parte de la deuda ya está reconocida en una modificación de crédito para su posterior reconocimiento extrajudicial, tal y como relató el alcalde pedáneo de la entidad Roberto Ballesteros, quien acudió al juicio en calidad de testigo, asegura que el montante de cuatro de las facturas reclamadas forman parte de arreglos que ya figuran en el contrato del servicio anual, por lo que ya estarían abonadas. "La entidad tiene un contrato por año para ejecutar tareas de limpieza y jardinería, no tenemos un mantenimiento específico. Cuatro de estas facturas quedaron fuera porque no tenemos encargo de ellas", sostuvo Ballesteros en su declaración.

Por parte de la empresa demandada se solicitó la testifical del padre del dueño de la empresa encargada del mantenimiento de parques y jardines de la Bembrive. El varón aseguró en su declaración que la entidad menor se opuso al pago de 4 facturas porque "dicen que son facturas abonadas en otras anteriores"- en relación al contrato anual que mantiene la entidad con la adjudicataria- sin embargo, este testigo aseveró que se trata de "facturas independientes".

Una de las cuestiones previas que se atajaron en la vista fue el papel de Ballesteros en el juicio. Si bien el abogado de la entidad afirmó que todavía no se convocado un pleno que lo "inhabilite" (a raíz de una sentencia que lo inhabilita al cargo por 7 años), el juez aseguró que no podía ser parte en el caso porque "no representa a la entidad local menor de Bembrive".