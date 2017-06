El PP critica el deterioro de As Avenidas y Caballero lo achaca a los camiones del puerto

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo, Miguel Fidalgo, denunció ayer el mal estado en el que se encuentra el paseo de As Avenidas, zona que, según precisó, está en terrenos portuarios pero cuyo mantenimiento corresponde al Ayuntamiento. Según apuntó el edil popular, su estado es "lamentable" y ofrece muy mala imagen tanto a los vigueses como a los turistas. Además, ha recordado que, en virtud del convenio firmado en su día entre Ayuntamiento, Zona Franca y Puerto, establece que es la administración municipal la encargada del mantenimiento de la zona.

"El estado es lamentable, bochornoso y de total abandono. Hay losetas reventadas, maderas rotas y puntas al aire. Frente al Vigo virtual que ayer nos vendía el alcalde se sitúa este Vigo real que deja mucho que desear", denuncia Fidalgo.

El concejal del PP ha recordado además que hay varias sentencias judiciales que ratifican que es competencia municipal y alude a aquellas de particulares que han sufrido daños por el estado del paseo "y el juez ha determinado que debe ser el Ayuntamiento el que los indemnice".

Preguntado acerca de esta cuestión, el alcalde, Abel Caballero, reconoció ayer que el "deterioro" del pavimento de As Avenidas es grande, pero ha precisado que los daños son producto del tráfico pesado que se dirige a zona portuaria. Según dijo, esos daños no son generados por los peatones, sino por vehículos de grandes dimensiones con un peso considerable, para el que no está preparado ese pavimento.