El Odriozola y sus hipótesis opuestas

¿Por qué se cayó el edificio Odriozola? La pregunta que rondó durante las maratonianas jornadas del juicio penal celebrado en 2010 ha vuelto a convertirse en una cuestión central en la vista civil que arrancó esta semana en el Juzgado de Primera Instancia 10 de Vigo. Ayer estaban citados los peritos para que aportasen las respuestas a un siniestro ocurrido hace 18 años. Y de nuevo se pusieron sobre la mesa tesis contradictorias para explicar un desplome que le costó la vida a una mujer de 65 años, además de dejar a dos inquilinos heridos y provocar cuantiosos daños materiales. ¿La causa fueron las obras de demolición del edificio colindante, la antigua casa Sensat? Los peritos judiciales apuntan esta hipótesis en el informe que en aquel 1999 les encargó el juzgado instructor. Ayer, uno de estos profesionales, Pedro del Campo, reiteró que el modo de demoler esa construcción fue "inapropiada", considerando que esos trabajos "pudieron haber" influido en el siniestro. Por contra, uno de los peritos citados por los demandados, el arquitecto Jaime Garrido, desacreditó y tildó de "erróneas" esas tesis y concluyó que la caída del centenario edificio fue "casual". Para él, la clave es la falta de cimentación del muro medianero y la "inestabilidad" y "precariedad" que tenía esa pared. Las obras que se hacían al lado, concluye, no tuvieron nada que ver.



El largo y complejo proceso penal sobre el colapso del emblemático edificio de García Barbón acabó con un fallo absolutorio. Ahora, tras la demanda presentada por dos familias afectadas reclamando indemnizaciones económicas que suman 1,7 millones de euros, será una magistrada de lo Civil la que dicte sentencia. Por la resolución, eso sí, habrá que esperar, ya que la incomparecencia de un perito cuyo testimonio varios abogados consideran esencial obligó a suspender el juicio hasta el 25 de septiembre. Esa, salvo sorpresas, sería la última jornada de la vista, tras la cual las partes ya presentarán sus conclusiones por escrito.



Un técnico que compareció ayer a propuesta de los demandantes fue uno de los profesionales designados por el juzgado que llevó la instrucción penal para realizar el informe pericial. Ayer, reiteró la hipótesis de que, según testimonios que constaban en el sumario, las obras de demolición del edificio colindante al Odriozola se hicieron de forma "inadecuada", causando así "vibraciones" en las vigas que acometían el muro medianero que separaba las dos edificaciones. Aunque esa pared no era tan consistente como las actuales, había aguantado en pie "100 años". Por ello, el profesional, más cauto ante la juez que en la contundencia de su informe, dijo que esos trabajos de demolición podrían haber sido causa del desplome.



Otro perito que declaró fue Isidoro Callejo, autor de un informe de meses antes del siniestro y que en su día estuvo rodeado de polémica al apuntar al mal estado del Odriozola. De nuevo matizó aquellas conclusiones, asegurando que cuando vio el inmueble, éste "no tenía visos de ruina" ni existía "peligro inminente" de desplome. "No vi nada que me alarmase", afirmó, con la excepción de deterioros típicos de un inmueble centenario.



Más testimonios



Y por parte de los demandados uno de los citados fue el arquitecto vigués Jaime Garrido. Para este profesional, el informe de los peritos judiciales achacando lo ocurrido a la demolición está plagado de "desaciertos". "Sentí vergüenza ajena, son conclusiones equivocadas", dijo el técnico, que hizo su informe, de parte, en 2010. Para él la demolición no tuvo nada que ver. El Odriozola podría haber caído en cualquier momento ya que su muro medianero era "inestable", estaba formado por materiales "muy deficientes", carecía de cimentación, teniendo también mucho que ver el tipo de terreno sobre el que se asentaba. "El muro se hundió por la resistencia insuficiente del suelo", afirmó.



Entre el resto de la prueba practicada estuvo la comparecencia de peritos relativa a la indemnización que solicita el que fuera copropietario de la farmacia que se ubicaba en el bajo del Odriozola. Y acudió también un socio de la empresa promotora de la demolición, Guneypro. Alberto G.S., sobre el hecho de que la arquitecta, entonces su nuera, renunciara días antes de las obras, dijo que desconocía este extremo. "No supimos que no había arquitecta hasta que se cayó el edificio", afirmó.









Vicente Viso | Abogado de los demandantes

"Las perspectivas en la vía civil son buenas; es obvio que existió una imprudencia"

Vicente Viso era uno de los abogados que ejerció la acusación particular en el juicio penal celebrado en 2010. Ahora, en el proceso civil, es el único letrado de la parte demandante. Si entonces llevaba al matrimonio de ancianos que residía en el ático del inmueble siniestrado, ahora sigue representando a la viuda y a un hijo, ya que el cabeza de familia murió el pasado año. Y también representa al antiguo copropietario de la farmacia que estaba en el Odriozola.



A su juicio, las perspectivas en la vía civil son buenas y considera que en estos dos días de juicio se ha demostrado que existió una imprudencia en el desarrollo de los trabajos de demolición del edificio colindante al Odriozola. Al margen de eso, el jurista explica que si en la vía penal la negligencia o la falta de diligencia debe trascender de "los límites razonables" y ser "grosera" para constituir delito, en un caso de estas características en civil "la responsabilidad es cuasi objetiva". "Con ciertos matices, funciona la teoría del riesgo; quien lo genera, debe responder de las consecuencias del mismo", explica este abogado vigués.