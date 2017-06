El Puerto de Vigo duda de la legalidad de los acuerdos de la estiba con las empresas

El puerto de Vigo vive hoy una nueva jornada de inactividad en coincidencia con la huelga en horas alternas de los trabajadores de la estiba, que están manteniendo reuniones con las empresas del sector que operan en la terminal olívica para ver si pueden llegar a acuerdos al margen de la patronal.

Fuentes sindicales consultadas por Efe han confirmado que ha habido reuniones con las cinco empresas de la estiba en el puerto de Vigo, a las que se ha entregado el documento que ha permitido desconvocar la huelga en otras terminales como Barcelona, Algeciras o Valencia.

La directora del puerto de Vigo, Beatriz Colunga, ha señalado, en declaraciones a los medios, que solo se han nombrado ocho estibadores por la mañana, y lo serán otros tantos por la tarde, para labores de entrega y recepción en la terminal de contenedores, y que esté prevista la entrada de un barco por la noche.

Colunga ha indicado que "muchas" navieras "no saben qué hacer" al haber un parón generalizado en todos los puertos españoles, aunque otras como Suardiaz, que opera la autopista del mar, está ajustando sus escalas al calendario de huelga de los estibadores.

Cree la directora del puerto de Vigo que "no tiene mucho sentido" que en algunos puertos españoles haya huelga hoy y en otros no, en alusión a los acuerdos alcanzados en Algeciras, Barcelona o Valencia.

Ha abundado en que aunque en Vigo no hay de momento ese tipo de acuerdos, las empresas estibadoras "tendrán más presión".

Otra cosa, ha reseñado, es que lo que piden los estibadores "no es legal", porque "va contra la sentencia" europea que ordenó el fin del monopolio en el sector.