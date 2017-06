La noche de San Juan arderán 24 hogueras en Vigo

Vigo dará la bienvenida al verano en una concurrida noche de San Juan en la que arderán 24 grandes hogueras. Este es el número total de peticiones que han llegado al Concello desde casi todas las parroquias de la ciudad. Repiten las más populares como la del Casco Vello que se celebra con una gran verbena y actuaciones en O Berbés, la de Bouzas o la también muy conocida organizada por la asociación A Nosa Terra de Alcabre.

El listado de hogueras facilitado por el gobierno vigués incluye también peticiones de la asociación San Mamede de Zamáns, en Centro Social y Cultural de Beade, las asociaciones San Xurxo de Saiáns y Monte da Mina de Castrelos y la prevista en sociedad Nautilus de San Andrés de Comesaña. También se sumarán a la fiesta del viernes la Comisión Festas San Xoán Bautista, el Aero Club, la parroquia de Candeán, la Asociación Atlántida de Matamá, el CRAC de Coruxo, los vecinos de Cabral o el colectivo Novo Vigo de Navia.

Los bomberos se encargarán de supervisar cada una de las zonas y comprobar que las hogueras se ajustan a las medidas solicitadas y cumplen con las medidas de seguridad exigidas. Pasarán por este trámite en las próximas horas la asociación de la Curva de San Gregorio, el Centro Veciñal de Valadares, los vecinos de Teis, Amigos do Seixo de Beade, la asociación Val do Fragoso, la Asociación de Comerciantes do Xeral, los vecinos de Praza da Miñoca, la Entidad Local Menor de Bembrive y la Asociación Festas da Xuventude.

El gobierno local prohíbe la realización de hogueras particulares en las playas y tiene organizado un dispositivo especial de vigilancia en la zona de playas compuesto por 61 operarios y 25 vehículos. De forma adicional, el alcalde, Abel Caballero, avanzó esta mañana que habrá lanzaderas cada quince minutos desde el centro a Samil a partir de las 23.15 horas. "Queremos que los jóvenes usen el transporte público y no vayan en sus coches o motos para evitar accidentes", razonó el regidor, que detalló que estos autobuses saldrán de García Barbón y recorrerán Policarpo Sanz, el Paseo de Alfonso, subirán hacia Camelias, Castelao, Tomás Paredes y llegarán por la avenida Atlántida hasta Samil. También se reforzarán las líneas regulares.