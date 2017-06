Las Islas Cíes alargan su idilio con la prensa internacional

Cíes continúa enamorando más allá de España. El idilio que mantienen las islas viguesas con la prensa internacional sigue vivo. Es raro el año que medios extranjeros -también nacionales- no piropean al archipiélago ubicado en la boca de la Ría de Vigo. El rotativo británico The Telegraph no solo ya lo ha hecho con anterioridad, sino que repite en 2017. Esta vez a través de un reportaje bajo el título "18 islas idílicas de las que probablemente nunca escuchó hablar". En él, en la posición 17, aparecen las Cíes.

El diario las presenta como el "Caribe gallego" o las "Seychelles gallegas" y lo acompaña con una fotografía general tomada desde el Alto del Príncipe. "Sus playas parecen casi tropicales" , prosigue al tiempo que redirige a un enlace de otro reportaje publicado en 2014 en el que las destacaba con un "secreto marino". Enfatiza que Rodas es la playa más larga y también la más bonita.

En el reportaje se incluyen otras 17 islas de todo el mundo, desde Australia, Alemania, Japón, Reino Unido, Panamá, Francia, Croacia o Turquía, entre otros países.

Esta publicación se suma a la que lleva actualmente en su revista de a bordo la aerolínea Easyjet, que califica a las Cíes como el "Caribe Europeo" y cuyo reportaje seguirá "volando" durante todo el mes de junio. Pero no son los únicos medios internacionales que han destacado el "paraíso" sito en la Ría de Vigo. Antes lo hicieron The Guardian, que elevó a la playa de Rodas como una de las mejores del mundo, o National Geographic, The Sunday Times, el colombiano El Tiempo o, recientemente, la revista italiana Bell'Europa. A nivel nacional también son habituales reportajes en El País o en revistas de aerolíneas como Aladierno, de Air Nostrum.