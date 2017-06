El solsticio de verano en Cíes a ritmo musical

Doble escala en el Puerto | Los cruceros Braemar e Independence of the Seas arribaron ayer a Vigo con casi 5.000 pasajeros a bordo y 1.600 tripulantes entre ambos. El primero de los buques llegó en ruta desde Sevilla a Avilés, dentro de un crucero de dos semanas que arrancó en Southampton y que también incluye escalas en Burdeos y Rouen. Por su parte, el Independence of the Seas, partió recientemente de la ciudad británica para uno de sus habituales itinerarios de 12 noches a Madeira y Canarias que también incluyen Lisboa y A Coruña. Durante las horas de escala hubo mucha animación en el entorno del Puerto. Informa Fco. Díaz Guerrero.